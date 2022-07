1840 के दौर में ऐसी होती थी तिजोरियां, खोलने में छूट जाते थे पसीने, चोरी करने से पहले दस बार सोचेगा चोर!

इंसान को जब से समझ आया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तब से उसने अपने लिए, समाज के लिए ऐसी चीजें बनाईं जो उनका काम आसान कर दे. समय के साथ ये चीजें और भी बेहतर होती चली गईं और उनमें कई बादलाव आते गए. मगर एक बात तो तय है कि सालों पहले जो चीजें बनती होंगी, वो आज भी उतनी ही मजबूत नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी. इस बात का सबूत एक तिजोरी है जिसका वीडियो (Ancient safe viral video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आज के समय में तिजोरी (1840 safe video) बनाने वाली हर कंपनी ये दावा करती हैं कि उनकी तिजोरी (1840 ki tijori) सबसे मजबूत और सुरक्षित है. मगर सच तो ये है कि जैसे सालों पहले तिजोरियां (safe open with 3 keys amazing safe video) बना करती थीं, वैसी आज के वक्त में नहीं बनती. लॉस्ट इन हिस्ट्री नाम के ट्विटर अकाउंट पर इतिहास से जुड़े वीडियोज और फोटोज शेयर किए जाते हैं. इन दिनों अकाउंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 1840 के दौर की तिजोरी देखने को मिल रही है. ये इतनी मजबूत और खोलने में इतनी मुश्किल है कि इसे खोलने में किसी के भी पसीने छूट जाएं.

This Italian safe from 1840 is beautiful and it unlocks in such an interesting way. pic.twitter.com/QoTDUUsroQ

— Lost in history (@lostinhist0ry) July 21, 2022