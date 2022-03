VIDEO: जलती हुई इमारत से पिता ने बच्चे को फेंक दिया बाहर, पुलिसकर्मियों ने बचा ली मासूम की जान

हादसे वक्त पूछकर नहीं होते. वो कभी भी कहीं भी घट जाते हैं मगर उनके घटने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. कई बार तो हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है. हाल ही में अमेरिका में ऐसा ही एक बड़ा हादसा देखने को मिला जब एक इमारत में आग (Fire broke out in American building) लग गई और उसमें एक पिता अपने बच्चे के साथ फंस गया, उसे मजबूरन बच्चे को नीचे फेंकना (Dad throws child from window to save from fire) पड़ा.

न्यू जर्सी (New Jersey, America) के साउथ रिज वुड अपार्टमेंट (South Ridge Wood Apartment) में बीते 7 मार्च को एक चौंकाने वाली घटना घटी. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इमारत में जब आग लगी तो पिता और बच्चा बाहर (Father throws child from 2nd floor to save from fire) नहीं निकल पाए. बचाव दल तुरंत ही मौके पर पहुंचा मगर दरवाजे से उन्हें इमारत के बाहर निकालना मुमकिन नहीं था. इस वजह से उन्हें खिड़की से ही बाहर निकलना पड़ा.

Rescue captured on officers’ body worn camera. Dad throws child out 2nd floor window to officers and firefighters, then jumps to escape flames consuming apartment building. pic.twitter.com/Ku5jQ6sOUy — So Brunswick PD (@SoBrunswickPD) March 7, 2022



पिता ने मजबूरी में बच्चे को नीचे फेंका

पुलिस और बचाव दल में शामिल अन्य लोगों ने पिता से बच्चे को नीचे फेंकने के लिए कहा मगर पिता को डर था कि बच्चे को गंभीर चोट ना लग जाए. दूसरी मंजिल से छोटे बच्चे के गिरने पर चोट लगना लाजमी भी था. मगर जैसे-जैसे आग विकराल रूप लेती गई, पिता को मजबूरी में बच्चे को नीचे फेंकना पड़ा. नीचे खड़े पुलिसवाले एक दूसरे के नजदीक आ खड़े हुए जिससे बच्चे को गिरने ना दिया जाए.

बचाव कर्मियों ने बच्चे की जान बचाई

इसके बाद उन सब लोगों ने गिरते हुए बच्चे को आसानी से पकड़ लिया. फिर पिता भी दूसरी मंजिल से कूद पड़ा जिससे उसकी जान बच गई. इस पूरी घटना का वीडियो एक बॉडी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया जो एक बचावकर्मी के शरीर पर लगा हुआ था. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इमारत में कितनी भीषण आग लगी हुई थी. ट्विटर पर So Brunswick PD के अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो पर लोगों ने कमेंट कर बचाव दल की तारीफ की है.

