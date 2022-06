कंघी से बार-बार झाड़ने पर भी नहीं सीधे होंगे बच्चे के बाल! विचित्र सिंड्रोम के कारण हमेशा रहते हैं खड़े

अक्सर बच्चे बाल झाड़ने में आना-कानी करते हैं. माता-पिता बार-बार कोशिश करते हैं कि उनके बालों को सलीके से झाड़ दें मगर वो उनकी एक नहीं सुनते. पर अमेरिका में रहने वाले एक बच्चे के बाल लाख चाहने के बाद भी उसके माता-पिता नहीं सेट कर पाते. वो इसलिए क्योंकि इस बच्चे के बालों चाहे जितनी बार भी कंघी से झाड़ा (Baby hair uncombable) जाए, वो कभी सीधे नहीं हो सकते.

अमेरिका के जॉर्जिया (Georgia, America) में रहने वाला करीब 2 साल का लॉकलैन सैंपल्स (Locklan Samples) विचित्र सिंड्रोम (rare syndrome in which hair are uncombable) से ग्रसित है. मगर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बच्चे को सिंड्रोम उससे उसकी जान पर कोई खतरा नहीं है. वो पूरी तरह स्वस्थ है. तो फिर उसे हुआ क्या है? दरअसल, बच्चे के बाल कभी सीधे नहीं होते! जी हां, ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसे बाल ना झड़ पाने वाला सिंड्रोम (Uncombable Hair Syndrome) कहते हैं.

कभी नहीं झड़ पाते बाल

इस सिंड्रोम में इंसान के बाल चमड़ी से बिल्कुल खड़ी अवस्था में होते हैं. वो इतने सीधे होते हैं कि झड़ नहीं पाते. उन्हें कंघी से लाखों बार भी झाड़ लिया जाए मगर बाल सीधे नहीं होते हैं. जब लॉकलैन 10 महीने का था तब उसकी मां केटलिन ने इंस्टाग्राम पर उसकी एक फोटो शेयर की थी. उसी दौरान एक शख्स ने मां को मैसेज कर पूछा था कि क्या बच्चे को वो सिंड्रोम है. तब मां को इस बारे में नहीं पता था तो उसने अस्पताल में पता किया. हैरानी ये थी कि उसके डॉक्टर ने इस सिंड्रोम का नाम ही नहीं सुना था. उन्होंने दूसरे डॉक्टर को रिफर किया जिन्होंने इस टेस्ट कर बताया कि बच्चे को वही सिंड्रोम है.

सोशल मीडिया पर बच्चे के हैं हजारों फैंस

ये सिंड्रोम आमतौर पर 3-12 साल तक के बच्चों को होता है. बालों के खड़ो होने के साथ-साथ वो सफेद रंग के भी हो जाते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इस सिंड्रोम से जुड़े सिर्फ 100 मामले ही सामने आए हैं. बच्चे के माता-पिता ने जब इस सिंड्रोम के बारे में रिसर्च किया तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला. तब उन्होंने तय किया कि वो बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे और दुनिया को इस सिंड्रोम के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे. तब से बच्चे को करीब 50 हजार लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं.

