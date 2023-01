शादी के 22 साल बाद पति-पत्नी को हुआ एक ही महिला से प्यार, साथ रहने लगे तीनों! विचित्र रिश्ता देख दंग हुए लोग

आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि प्यार अंधा होता है पर इतना भी नहीं कि सही-गलत अच्छे बुरे की परख ना कर पाए. लोग एक कपल के रिश्ते को लेकर ऐसा ही सोच रहे हैं. जिन पति-पत्नी की बात हो रही है वो एक दूसरे के साथ लंबे समय से साथ हैं, पर अचानक उन्हें एक महिला मिली जिससे उन दोनों को प्यार हो गया और उसके बाद दोनों ही उसके साथ रिश्ते (Throuple relationship) में बंध गए. आप भी जब इस रिश्ते के बारे में सुनेंगे तो कहेंगे कि इसे क्या नाम दिया जाए!

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स (New Orleans, USA) में रहने वाले ट्रे और सैलिना (Trey and Salina) पिछले 22 साल से एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधे (Couple fell in love with widow) हुए हैं. दोनों पति-पत्नी हैं, उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं. ट्रे की उम्र 46 साल है जबकि सैलिना 45 साल की हैं. इन सबके बावजूद भी उन्हें एक दूसरी महिला से प्यार हो गया. हैरानी इस बात की नहीं है कि ट्रे को महिला से प्यार हुआ है, बल्कि हैरानी ये है कि उनकी पत्नी सैलिना को भी उसी महिला से प्यार हुआ है. यानी पति-पत्नी को एक ही औरत से प्यार हो गया है.

सैलिना और रुथ ने सबसे पहले एक दूसरे को समलैंगिक के तौर पर पहचाना और फिर इस रिश्ते में ट्रे को भी शामिल किया. (फोटो: Instagram/twocoffeesandatea)

तीन लोग एक रिश्ते में बंधे

उस दूसरी औरत का नाम रुथ (Ruth) है जो 45 साल की है और विधवा है. रुथ के पति की मौत साल 2020 में हुई थी. वो सबसे पहले सैलिना से साल 2021 में मिली थीं. दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं और उन्हें तब पता चला कि वो दोनों ही समलैंगिक (बायसेक्शुअल) हैं. उन्हें एक दूसरे में प्रेमिका नजर आने लगी और वो धीरे-धीरे नजदीक आ गए. तब सैलिना ने पति ट्रे को भी इस रिश्ते में शामिल किया. ट्रे को भी रुथ अच्छी लगीं और उन दोनों के बीच भी सामंजस्य स्थापित होने लगा. अब वो तीनों एक साथ, एक घर में रहने लगे हैं और अपने रिश्ते से बहुत खुश हैं. उनका कहना है कि इस रिश्ते को हैरान होकर देखने और गलत समझने की जरूरत नहीं है. वो तीनों वयस्क हैं और सहमति से एक दूसरे के साथ हैं.

उम्रदराज लोग जानकर हो जाते हैं हैरान

उनके बच्चे भी इस रिश्ते से सहज हैं मगर उनकी पीढ़ी के लोगों को इसके बारे में जानकर समस्या हो जाती है. ट्रे ने कहा कि ये रिश्ता चलाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपस में जलन या मनमुटाव भी हो सकते हैं, इसलिए वो तीनों एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते और स्पष्ट रहते हैं जिससे गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं.

