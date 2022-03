शादी के लिए लड़के ढूंढ रही औरतों को महिला ने बताई गजब की ट्रिक, चुटकी बजाते ही मिल जाएगा लाइफ पार्टनर!

अक्सर लोग पर्फेक्ट लाइफ पार्टनर (How to find perfect life partner) ढूंढने के चक्कर में काफी परेशान हो जाते हैं. उन्हें लोग तो मिलते हैं मगर सही इंसान नहीं मिल पाता. लड़कियां भी इस चिंता की शिकार हो जाती है. मैट्रीमोनियल साइट्स (Matrimonial sites) और न्यूजपेपर में कई बार वो अच्छे लड़कों की तलाश में रहती हैं. मगर अब एक महिला ने लड़कियों की इस चिंता का हल खोज लिया है और ऐसा तरीका (Relationship coach share tricks to find husband) बताया है जो लड़कियों के काम आ सकता है.

अमेरिका के न्यूयॉर्क (New York, America) में रहने वाली 42 साल की मेगन वेक्स (Megan Weks) एक डेटिंग और रिलेशनशिप कोच (Dating and relationship coach) हैं. वो अमीर महिलाओं को लाइफ पार्टनर खोजने में मदद करती हैं. डेली स्टार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो खुद अपने लाइफ पार्टनर जॉश से मिलीं और एक साल के अंदर ही शादी कर ली. उन्होंने वेबसाइट के माध्यम से दूसरी महिलाओं को भी बताया कि कैसे वो भी तुरंत अपना पार्टन खोज सकती हैं.

लाइफ और डेटिंग कोच हैं मेगन

उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला को इसी साल अपना पति खोजना है तो उन्हें दिखते रहना होगा, और खुद के साथ-साथ लोगों से भी इमानदारी से पेश आना होगा. उन्होंने कहा कि वो खुद के साथ इस बात के लिए स्पष्ट थीं कि वो एक ही साल में अपने पार्टनर को ढूंढकर उसके साथ शादी करना चाहती हैं. उन्होंने ये भी बताया कि खुद के साथ ईमानदारी के साथ रहने के अलावा दूसरों को भी ये बता देना जरूरी है कि आप पार्टनर खोज रही हैं.

मेगन ने बताया औरतों के लिए ट्रिक

मेगन ने बताया कि उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर खोजने के लिए एक खास तरीका इजाद किया था. उन्होंने इस तरीके का नाम मैनफनल मेथड रखा. इसके जरिए उन्होंने बताया कि जो भी महिला पार्टनर खोज रही है उसे मन में ये तय कर लेना है कि वो एक साल के अंदर पार्टनर खोजकर शादी कर लेगी. इसके बाद उसे मन में ये तय करना होगा कि पार्टनर को लेकर उसकी पसंद क्या है. अपने क्राइटीरिया तय करने के बाद उसे उसी दिशा में क्राइटीरिया को थोड़ा बढ़ाना चाहिए जिससे कि वो सही इंसान को चुन सके. उन्होंने बताया कि पार्टनर तलाशने से पहले महिलाओं को खुद के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए. उन्हें और उनके पार्टनर को अब 8 साल पूरे हो चुके हैं और इस तरीके का इस्तेमाल कर के उनके जिन भी क्लाइंट्स ने शादी की है, किसी ने भी तलाक नहीं लिया है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news