मिठाई की दुकान में निकली नौकरी, हर दिन बनने वाले डोनट की खींचनी होगी फोटो, खाने को मिलेंगे मुफ्त!

मीठा खाना किसे नहीं पसंद है. अगर आपकी फेवरेट मिठाई आपको मिल जाए तो मुंह में लार आ जाना स्वभाविक है. इन दिनों एक ऐसी ही स्वीट डिश युवाओं में काफी फेमस हो चुकी है. इस डिश का नाम है डोनट (Doughnuts). बेहद स्वादिष्ट लगने वाले डोनट्स के चाहने वाले देश-दुनिया में हर जगह हैं. मगर अब अमेरिका के लोगों के लिए इस डोनट्स के बीच रहने और इन्हें मुफ्त (Company looking for Doughnuts enthusiasts) में खाने का मौका है. एक दुकान ने इसके लिए खास नौकरी (Jobs in Doughnauts bakery) निकाली है.

सैन फ्रांसिस्को (San Francisco based doughnuts chain hiring interns) की एक डोनट चेन ने अपने यहां नौकरी निकाली है. वो ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो उनके हर रोज बनने वाले डोनट्स की क्रिएटिव फोटोज (Shop looking for interns to click doughnuts photos) खींच सकें और उन्हें उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर सकें. मजेदार बात तो ये है कि जो भी यहां काम करेगा, उसे मुफ्त में डोनट्स खाने को निरंतर मिलते रहेंगे.

डोनट की दुकान में नौकरी करने वालों को मुफ्त में डोनट खाने को भी मिलेगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

मुफ्त में डोनट्स खाने का मिलेगा मौका

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डोनट चेन एक दिन में 3500 से ज्यादा डोनट्स बनाती है. जिसका प्रचार वो सोशल मीडिया पर करना चाहते हैं. इसके लिए कंपनी ने डोनट कंटेंट इंटर्न के लिए नौकरी निकाली है. बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार जॉनी डोनट्स नाम की डोनट चेन में ये नौकरी निकली है. ये दुकान साल 2002 में शुरू हुई थी. अब इसमें करीब 75 लोग काम करते हैं और 4 लोकेशन पर इनकी दुकानें हैं और सैन फ्रांसिसको बे एरिया में इनके फूड ट्रक भी हैं.

इंटर्न को मिलेगा 1 घंटे में 1300 रुपये

जॉनी डोनट्स के फाउंडर क्रेग ब्लम ने कहा कि इंटर्न्स दुकान के खास डोनट्स को खाने का मौका मिलता रहेगा. उन्होंने बताया कि कैंडीडेट दुकान की वेबसाइट पर तो काम करेगा ही, साथ में टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी संभालने का काम करेगा. अब बात करें रुपये की तो इंटर्न को एक घंटे का 1300 रुपये मिला करेगा और उन्हें 1 हफ्ते में 10 घंटे तक काम करना पड़ेगा. शुरुआत में ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा मगर बाद में ये बढ़ाया भी जा सकता है. जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 2 साल का फोटोग्राफी का अनुभव होना आवश्यक है. इसके साथ ही उनके पास एडिटिंग सॉफ्टफेयर चलाने का भी अनुभव होना चाहिए.

