VIDEO: एयरपोर्ट पर सामान में पैक कर परिवार ले आया ऐसी चीज कि मच गई खलबली! सुरक्षाकर्मी रह गए दंग

अक्सर लोग जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से ऐसी चीजें साथ जरूर लाते हैं जो उन्हें उनकी यात्रा की याद ताजा रखने में मदद करे. अधिकतर ये किसी प्रकार के स्‍मृति चिह्न होते हैं जिन्हें घरों में सजाया जा सकता है. खासतौर पर जब कोई विदेश यात्रा पर जाता है तो वहां से ऐसे स्‍मृति चिह्न लाना तो जरूरी हो जाता है. ऐसा ही एक अमेरिकी परिवार ने भी सोचा था जब वो इजरायल से अपने देश लौट रहे थे. उन्हें यात्रा में एक खतरनाक चीज मिली जिसके बारे में वो अंजान थे. उन्होंने उसे अपने साथ अमेरिका (American family brought unexploded shell in airport) ले जाने का मन बनाया जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा मामला इजरायल के बेन गूरिन एयरपोर्ट (Ben Gurion airport, Israel) का है. इस एयरपोर्ट पर हाल ही में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक अमेरिकी परिवार अपने देश लौटने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था जब उनके सामान की जांच हुई और उसमें से टैंक का जिंदा शेल (Family brought shell at Israel airport passengers create panic) मिला. यानी वो शेल जो फटा नहीं था और जिसमें बारूद मौजूद था.

An American tourist picked up a fallen shell during visit to the Golan Heights. Kept it in suitcase to take home as a souvenir.

Check next tweet to see what happened next. pic.twitter.com/gmLCLiCXU8

— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) April 29, 2022