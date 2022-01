OMG: 79 दिनों से सिर्फ कच्चा मांस खा रहा है शख्स, कहा- 'देखना चाहता हूं कि जिंदा बचूंगा या नहीं!'

आपने फिल्मों में तो अक्सर एक्टर्स को ये डायलॉग बोलते सुना होगा कि वो ‘अपने दुश्मन को कच्चा चबा जाएंगे’! ये तो सिर्फ एक डायलॉग था, कच्चा मांस खाना किसी के लिए भी हानीकारक हो सकता है मगर एक शख्स पिछले 79 दिनों (Man eating meat from last 79 days) से ये काम कर रहा है. अमेरिका का रहने वाला एक व्यक्ति इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो पिछले लंबे वक्त से रोज कच्चा मांस, कच्चा दूध और कच्चे अंडे (Man eats raw meat, egg and milk daily) खा रहा है.

रॉ मीट एक्सपेरिमेंट (Raw Meat Experiment) नाम का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले कुछ वक्त से तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस अकाउंट को चलाने वाले शख्स ने खुद को ऐसा चैलेंज दिया है जो बेहद हैरान करने वाला है. ये शख्स पिछले 79 दिनों से जानवरों (Man eat raw meat of animals from last 79 days) का कच्चा मांस खा रहा है. यही नहीं, वो गाय या ऊंठ का कच्चा दूध पीता है और कच्चे अंडे खाता है. ये तो हैरानी की बात है ही कि शख्स कच्चा मांस खा रहा है मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ऐसा करने के पीछे का कारण है.

View this post on Instagram A post shared by Raw Meat Experiment (@rawmeatexperiment)



डायट शुरू करने के लिए बताया विचित्र कारण

शख्स ने बताया कि वो ऐसा सिर्फ खुद के शरीर को चैलेंज करने के लिए कर रहा है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि वो रोज कच्चा मांस खाता है और तब तक खाता रहेगा जबतक उसकी बैक्टीरिया से मौत ना हो जाए. उसने अकाउंट पर ये भी लिखा कि वो ये देखना चाहता है कि वो ऐसा कर के 5 दिन जिंदा रहेगा या 500 दिन. इंस्टाग्राम पर वो रोज मांस खाते हुए अपने वीडियोज शेयर करता है जो सभी को दंग कर देते हैं.

प्लांट डायट के बाद शुरू किया एनिमल डायट

उसने बताया कि पहले वो सिर्फ प्लांट-डायट पर था जिससे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी. उसे कब्ज, होमोरोइड, और स्कर्वी जैसी समस्याएं हो जा रही थीं. तब से उसने मांस खाने की डायट शुरू की. अब वो अपने पेट को मांस खाने और हजम करने का आदी बनाया जा रहा है. हालांकि उसे इस बात का डर है कि कहीं उसे ई कॉली, सैलमोनेला, और शिगेला जैसे किटाणुओं से खतरा ना हो जाए. उसने बताया कि अभी तक उसे फूड पॉइजनिंग या फिर किसी भी तरह की गंभीर समस्या नहीं हुई है. उसने ये भी बताया कि वो इस तरह से आदिमनावों वाली डायट इसलिए खा रहा है क्योंकि उसके अनुसार आदिमानव लंबे वक्त तक जीते थे. अब उसे गाय, चिकेन, स्वॉर्ड फिश या स्टीक जैसी चीजें पसंद हैं.

