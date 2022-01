दूसरों की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करता है शख्स, बॉयफ्रेंड खुद देते हैं लाखों रुपये! हैरान कर देगी वजह

सोचिए कि अगर कोई अंजान आदमी किसी शख्स की प्रेमिका से फ्लर्ट (Flirting with Strangers’ Girlfriends) करे, उसे प्यार भरे मैसेज भेजे तो वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो गुस्सा होगा और ये भी मुमकिन है कि अंजान आदमी के खिलाफ कोई हिंसक कदम भी उठा ले! मगर आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो दूसरों की गर्लफ्रेंड्स से खुलेआम फ्लर्ट (Boyfriends Pay Man to Flirt with Their Girlfriends) करता है, उन्हें मैसेज करता है, और इन सब चीजों के लिए बॉयफ्रेंड खुद उसे पैसे देते हैं.

अमेरिका के अलाबामा (Alabama, America) में रहने वाले 20 साल के जेवियर लॉन्ग (Xavier Long) बेहद अजीबोगरीब काम (Weird Job) करते हैं. दरअसल, जेवियर दूसरों की गर्लफ्रेंड्स से फ्लर्टिंग (American Man Flirts with unknown women) करते हैं. आप सोचेंगे कि ये कैसा काम हुआ और इसमें कमाई कैसे हो सकती है, उल्टा इसमें तो फंसने का रिस्क ज्यादा है. बात ये है कि जेवियर एक तरह के प्रोफेशनल जासूस हैं जो दूसरों की गर्लफ्रेंड्स की ईमानदारी जांचने (Man gets Paid to do loyalty test on girlfriends) के लिए ये काम करते हैं. इसके लिए लोग उन्हें पैसे देते हैं.

गर्लफ्रेंड का लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए लोग करते हैं संपर्क

जेवियर ने बताया कि ऐसे कई मर्द होते हैं जो रिलेशनशिप में असुरक्षित मेहसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बेवफाई कर सकती हैं. उनका लॉयल्टी टेस्ट करवाने के लिए वो जेवियर को हायर करते हैं. जेवियर उन लड़कियों को सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं और उनसे बातें शुरू करते हैं. अगर बातों के दौरान उन्हें जरा भी लगता है कि लड़कियां उनकी ओर आकर्षित हो रही हैं या अपने रिश्ते के बारे में छुपा रही हैं तो वो इसकी जानकारी बॉयफ्रेंड्स को दे देते हैं.

1 हफ्ते में हो जाती है 1 लाख की कमाई

चलिए अब आपको बताते हैं कि जेवियर ये हैरान करने वाला काम कर के कितने रुपये कमा लेते हैं. जेवियर का कहना है कि बहुत कम वक्त में उनका बिजनेस तेजी से ऊपर पहुंच गया है. अब वो अपनी फीस के जरिए एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा रुपये कमा लेते हैं. जेवियर ने कहा कि वो असल अमाउंट तो नहीं बता सकते मगर इस बिजनेस से उन्होंने मोटी कमाई कर ली है और इसी की बदौलत वो 9-5 की अपनी नौकरी को छोड़ चुके हैं. जेवियर ने इस काम की शुरुआत पहली बार मुफ्त में अपने एक टिकटॉक फॉलोअर की रिक्वेस्ट पर की थी जिसने उन्हें मैसेज कर गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी जांचने के लिए कहा था. जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने तय कर लिया कि वो ऐसा लगातार करेंगे. इसके बाद उनका डीएम बॉयफ्रेंड्स के मैसेज से भर गया.

