VIDEO: बिना गोंद के शख्स ने सिर पर चिपका लिए एक साथ कई कैन! बनाया अनोखा विश्व रिकॉर्ड

जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने जरूर अपने शरीर पर एयर सक्शन की मदद से सामानों को चिपकाया होगा और अपने दोस्तों को जादू बताया होगा. एयर सक्शन की स्थिति तब होती जब कोई खाली चीज को किसी सख्त चीज पर चिपकाया जाए और हवा गायब हो जाने के कारण वो वहीं पर चिपक जाए. मगर ऐसी स्थिति में चीजें ज्यादा देर तक नहीं चिपकी रह सकतीं. जरा सी हवा मिलने पर वो निकल जाती हैं. एक शख्स ने इसी का इस्तेमाल कर के वर्ल्ड रिकॉर्ड (Man stick beer can on head world record) बना लिया है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका (American man can sticking world record) के जेमी कीटन (Jamie Keeton) ने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने सिर पर एक साथ 10 बियर कैन को चिपका (Man stick 10 cans on head using air suction) कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है. नॉर्मल इंसानों के लिए 1 कैन भी एयर सक्शन की मदद से चिपकाना मुश्किल है मगर जेमी ने एक साथ इतने कैन को चिपकाकर सभी को दंग कर दिया है.



जापानी शख्स ने पहले तोड़ा था जेमी का रिकॉर्ड

उन्होंने ये रिकॉर्ड 1 जून 2022 को बनाया. आपको बता दें कि जेमी ने पहले भी, 11 जनवरी 2016 को ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. उस वक्त उन्होंने अपने सिर पर 8 कैन चिपकाकर रिकॉर्ड बनाया था. मगर 1 सितंबर 2019 को जापान के शुनिची कानो ने 9 कैन चिपकार इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. अब जेमी ने फिर से ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है.

5 सेकेंड तक सिर से चिपके रहे कैन

रिपोर्ट के बताया कि जेमी ने हर कैन को करीब 5 सेकेंड तक अपनी जगह पर चिपका कर इस रिकॉर्ड को बनाया है. एयर प्रेशर की मदद से कैन अपनी जगह पर टिके रहे और जेमी की स्किन ने सक्शन इफेक्ट बनाया जिसकी मदद से वो चिपक सके. जैमी ने बताया कि उन्हें एक विचित्र स्किन कंडीशन है जिसका नाम अभी तक नहीं खोजा गया है. इस कंडीशन में उनकी स्किन के पोर ऑक्सीजन को सोख लेते हैं जिससे कैन और स्किन के बीच हवा नहीं रह जाती और वो चिपक जाते हैं. उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके हाथों में उनके खिलौने भी चिपक जाते थे. मगर वो अपनी इस कला का प्रदर्शन सिर्फ घर-दोस्तों को एंटरटेन करने में करते थे.

