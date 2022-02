शख्स ने प्लेन के अंदर की कॉकपिट में जाने की कोशिश, एयर होस्टेस ने कॉफी की केतली से किया हमला!

अगर आपने प्लेन का सफर किया होगा तो जानते होंगे कि प्लेन में कॉकपिट (Cockpit of plane) बेहद ही खास जगह होती है. ये वो जगह है जहां पायलट बैठते हैं और प्लेन को उड़ाते हैं. यहीं से पूरे प्लन का संचालन किया जाता है. इसलिए कॉकपिट को बेहद सुरक्षित रखने के लिए किसी के भी जाने की अनुमति नहीं होती है. मगर हाल ही में एक अमेरिकी एयरलाइन (American Airline) के यात्री (Passenger tries to enter cockpit) ने ऐसा ही करने की कोशिश की. मगर उसे नहीं पता था कि उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइन्स की एक फ्लाइट में पिछले रविवार को काफी हंगामा हुआ. ये फ्लाइट लॉस एंजेलिस (Los Angeles) से वॉशिंग्टन डीसी (Washington DC) जा रही थी मगर इसकी इमर्जेंसी लैंडिंग कनसास सिटी (Kansas City) में करवानी पड़ी. इस लैंडिंग (American airline flight emergency landing) के पीछे एक शख्स था जिसने प्लेन में हंगामा मचा दिया. शख्स ने उड़ते प्लेन में कॉकपिट के अंदर जाने की कोशिश की जिसके बाद फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्री उसे रोकने लगे.

एक यात्री ने इस घटना की फोटो खींची है. (फोटो: Mouaz Moustafa, REUTERS के सौजन्य से)

एयर होस्टेस ने कॉफी पॉट से कर दिया हमला

मोआज मुस्तफा (Mouaz Moustafa) नाम के एक शख्स ने फॉक्स न्यूज डिजिटल से बात करते हुए कहा कि जब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे तभी फ्लाइट अटेंडेंट्स भी उसे जाने से रोकने लगे. शख्स ने बताया कि अंजान व्यक्ति कॉकपिट का दरवाजा खोलने के साथ-साथ प्लेन का दरवाजा भी खोलने का प्रयास करने लगा. तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट (Air hostess attack passenger with coffee pot) प्लेन के पिछले हिस्से की तरफ भागते हुए गई और वहां से कॉफी की केतली ले आई. देखते ही देखते उसने शख्स के सिर पर जोरदार हमला कर दिया जिससे उसके सिर से खून भी निकलने लगा.

शख्स ने पुलिस ने किया गिरफ्तार

मिरर वेबसाइट से बात करते हुए कई लोगों ने बताया कि लोग इतना डर गए थे फर्स्ट क्लास की तरफ भागने लगे. अमेरिकन एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट संख्या 1775 पर ये घटना घटी. उन्होंने अपने फ्लाइट कर्मियों का धन्यवाद दिया जिसने लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया. रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही फ्लाइट इमर्जेंसी लैंड हुई, वैसे ही पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news