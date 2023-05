12 साल प्रेग्नेंट रही ये महिला, आधे दर्जन बच्चों की है मां! फिर से परिवार बढ़ाने की कर रही प्लानिंग

किसी भी कपल के माता-पिता बनने का एहसास बेहद खास होता है. जब मां अपने बच्चे को पहली बार अपने सीने से लगाती है और जब एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेता है तो वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है. पर महिला होने के तौर पर मां की जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है. यही कारण है कि आजकल औरतें 1-2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाहतीं. पर अमेरिका की एक महिला का इससे काफी अलग सोचना है. वो अपनी फैमिली को बढ़ाते रहने के लिए बेताब है और अभी ही, आधे दर्जन से ज्यादा बच्चों (Woman have 7 kids want more) की मां है, पर वो फिर से मां बनना चाहती है.

महिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो किस-किस साल प्रेग्नेंट थी. (फोटो: tiktok/@arielctyson)

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टेनिसी (Tennessee, USA) एरियल टेलर (Ariel Tyson) एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वो अक्सर अपनी लाइफ से जुड़े मजेदार वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं. उनके 7 बच्चे हैं, जिनमें 6 लड़के और 1 लड़की है. उनके एक बच्चे की मौत हो गई थी और पति-पत्नी को मिलकार एरियल का परिवार 9 लोगों का है. इसके बावजूद भी वो और बच्चें पैदा करना चाहती हैं और अपने परिवार को बढ़ाना चाहती हं.

View this post on Instagram A post shared by Ariel Tyson (@arielctyson)



12 सालों तक लगातार प्रेग्नेंट रही महिला

वेबसाइट के अनुसार हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो किन-किन सालों में प्रेग्नेंट रहीं. 2009 में उनका पहला बच्चा हुआ जिसकी मौत हो गई थी. यानी वो 2009 में प्रेग्नेंट थीं. फिर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 और 2021 में वो प्रेग्नेंट रहीं. इंस्टाग्राम पर उन्होंने इसी से मिलता जुलता एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो कितने साल की थीं जब उनके बच्चे हुए. उनका सबसे पहला बेटा जब हुआ था, तब वो 23 साल की थीं, और जब 2021 में आखिरी बच्चा पैदा हुआ है, तब वो 34 साल की थीं.

वीडियो हो रहा है वायरल

कपल ने एक वीडियो में अंदाजा लगाया था कि वो 20 से ज्यादा बच्चों के दादा-दादी और नाना-नानी बनेंगे. इंस्टाग्राम के जिस वीडियो की हमने ऊपर चर्चा की है, उसे 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि अब एरियल को नई हॉबी खोज लेनी चाहिए. वहीं कई महिलाओं ने अपनी प्रेग्नेंसी के अनुभवों को शेयर किया.

