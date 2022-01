VIDEO: पादरी ने हाथ पर थूक निकालकर शख्स के चेहरे पर लगाया! सोशल मीडिया पर लोग करने लगे ट्रोल

धर्म से जुड़ी मान्यताओं (religious beliefs) पर सवाल उठाना सही नहीं है. लोग अक्सर धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाने लगते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि उसपर लोगों का विश्वास होता है. पर इन दिनों एक धर्म गुरू की ऐसी हरकत चर्चा में आ गई है जिसे देखकर लोग दंग हो गए हैं. सोशल मीडिया पर अमेरिका के एक पादरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने मुंह से थूक निकालकर एक शख्स के चेहरे (Pastor Rubs own spit on man’s face video) पर लगा दिया है. इसे देखकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मान्यताओं के नाम पर ऐसी चीजें करना ठीक है क्या?

ओकलाहोमा के तुल्सा (Tulsa, America) में रहने वाले एक पादरी का वीडियो खूब वायरल (American Pastor Viral Video) हो रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो बीते रविवार का है. वीडियो में एक पादरी स्टेज पर दिखाई दे रहा है और सामने काफी लोग बैठे हुए हैं. स्टेज पर शख्स के साथ एक आदमी खड़ा है. इस बीच वो ईसा मसीह (Jesus Christ) से जुड़ी कुछ बातें उन्हें बताते हुए सुनाई दे रहे हैं. अचानक पादरी अपने मुंह से हाथ पर थूक निकालते (Pastor spit on hand then rub it on man’s face) हैं और बातों-बातों में बगल में खड़े शख्स के चेहरे पर लगा देते हैं.

manz stood there and spit on some to pass a message… pic.twitter.com/O8hxOeFGZG — u ain’t 🅿️. (@bstdownbarbiana) January 16, 2022



शख्स के चेहरे पर लगा दिया थूक

आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहे 34 वर्षीय पादरी का नाम माइकल टॉड है जो ट्रांसफॉर्मेशन चर्च को लीड करते हैं. वीडियो में थूकने के दौरान कहते हैं- ये वो पल जब लोग ईसा मसीह को फेस नहीं करते. ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं. इसके बाद वो शख्स के चेहरे पर थूक को लगाते हुए कहते हैं कि भगवान से मिले हुए रास्ते कई बार घिनौने हो सकते हैं. इसके बाद वो शख्स की आंखों पर भी थूक लगा देता है.

पादरी ने मांगी माफी

रिपोर्ट के अनुसार पादरी ने जिस शख्स के चेहरे पर थूक लगाया वो उसका छोटा भाई है. वीडियो में सामने बैठी ऑडियंस इस दृश्य को देखकर घिन से आवाजें निकालती सुनाई दे रही है. सोशल मीडिया पर जब से वीडियो वायरल हुआ है लोग पादरी की काफी आलोचना कर रहे हैं और ये उसे खूब ट्रोल कर रहे हैं. अपनी आलोचना को होता देख माइकल ने एक फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से माफी भी मांगी है. शख्स ने कहा कि जब उसने दोबारा वीडियो में अपनी उस हरकत को करते देखा तो उसे भी लगा कि उसने जो किया वो घिनौना था. वो सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता था और उसी को बताने के चक्कर में वो हद पार कर गया. वीडियो पर माफी मांगने के बावजूद भी लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं.

