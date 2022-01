पत्नी अपने पति को देती है दूसरी औरतों के साथ रोमांस करने की पूरी छूट, खुद ढूंढती है नई गर्लफ्रेंड

पश्चिमी देशों में अलग-अलग तरह के रिलेशनशिप्स और उनसे जुड़े नए कॉन्सेप्ट्स (Weird Relationship Concepts) सामने आते रहते हैं जिन्हें दुनिया के अन्य देशों में नहीं अपनाया जाता मगर वेस्टर्न कंट्रीज में लोग खुले आम इन कॉन्सेप्ट को अपना लेते हैं. आपने भी पार्टनर स्वॉपिंग या ओपन मैरेज (Open Marriage) जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा. अच्छा है या बुरा, इसपर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा मगर हाल ही में अमेरिका की एक महिला ने खुलासा किया है कि वो अपने पति के साथ ओपन मैरेज (American Woman Allow husband to romance with other girls) में रहती हैं.

सोशल मीडिया पर क्लिकबेट के नाम से अकाउंट से फेमस महिला इन दिनों काफी चर्चा में है. वो इसलिए कि महिला ने कहा है कि वो अपने पति के साथ ओपन मैरेज (Wife lives in open marriage with husband) में रहती हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कपल की शादी को 12 साल हो चुके हैं मगर उनकी शादी में अभी भी रोमांच बना है क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप में अन्य महिलाओं को भी शामिल करती हैं.

पत्नी अपने पति के लिए खुद ही गर्लफ्रेंड्स ढूंढती है. (फोटो: Tiktok)

दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने की पत्नी देती है अनुमति

महिला ने कहा कि उसके पति की कई और गर्लफ्रेंड्स (Wife allow husband to have girlfriends) भी हैं, साथ ही वो खुद भी उसके लिए नई-नई गर्लफ्रेंड्स बनाने में मदद करती है. यही नहीं, महिला ने बताया कि उसके पति और अन्य महिला के रिलेशनशिप से उन्हें एक बच्चा भी हुआ था मगर उसे इस बात से जरा भी एतराज नहीं है. टिकटॉक समेत ट्विटर और इंस्टाग्राम पर महिला को हजारों लोग फॉलो करते हैं. यही नहीं, उसके साथ शख्स की दो और पर्मानेंट गर्लफ्रेंड्स हैं मगर रिपोर्ट्स की मानें तो उसने उन दोनों से शादी भी कर ली है. चारों एक साथ ही रहते हैं और एडल्ट वेबसाइट ओन्ली फैंस पर अपने एडल्ट वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं.

कपल बनाता है एडल्ट कंटेंट, ट्रोल करते हैं लोग

महिला ने बताया कि उसका पति अक्सर अपने साथ नई-नई लड़कियों को घर पर लाता है और वो खुशी से उनका स्वागत करती है. साथ ही वो उनके लिए खाना भी बनाती है. यही नहीं, कपल अक्सर अन्य कपल्स को रोमांस में शामिल करने के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं. ओन्लीफैंस (Onlyfans) से कमाए पैसों को वो अपने ऊपर खर्च करते हैं. सोशल मीडिया पर जहां बहुत से लोग ऐसी लाइफस्टाइल के लिए हैरान होते हैं, और इसे सपोर्ट करते हैं, वहीं इस कपल को लोग काफी ट्रोल भी करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर पोस्ट किए वीडियो में एक औरत ने महिला से कहा कि उसे उम्मीद है कि उसे कभी सच्चा प्यार हो, क्योंकि अगर उसे पति से सच्चा प्यार होता तो वो कभी भी उसे किसी दूसरी औरत के साथ बंटने के लिए तैयार नहीं होती.

