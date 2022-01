Shocking: 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला को देख दंग रह गए लोग, सपाट पेट ने खड़े किए कई सवाल!

किसी भी औरत के लिए मां बनने का अनुभव जितना खास होता है उतना ही चुनौतियों से भरा होता है. शरीर में कई ऐसे बदलाव (Changes in Women’s Body During Pregnancy) आते हैं जिनका अनुभव कर महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है. इनमें से एक होता है बच्चे के बढ़ने के साथ पेट का आकार बढ़ना. बेबी बंप (Baby Bump in 7 months) को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला कितने महीने की प्रेग्नेंट है मगर अमेरिका की एक महिला को देखकर कोई भई ये नहीं कह सकता कि वो 7 महीने (American Woman 7 month pregnant with no Baby Bump) की प्रेग्नेंट है.

रिचमंड, वर्जीनिया (Virginia, Richmond) की रहने वाली कैरोलिन हेले (Caroline Hjelle) और उनके पति शॉन ने हाल ही में शादी की है. शादी से पहले उनका एक बच्चा था जो अपने माता-पिता की शादी सा साक्षी बना था. शादी के दौरान ही कैरोलिन 5 महीने की प्रेग्नेंट (Woman No Baby Bump in 5 months) थीं. उनकी शादी की फोटो के साथ-साथ उनकी टिकटॉक फोटोज को भी जब लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं.

कैरोलिन जब 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं तब उनकी शादी हुई थी. (फोटो: Instagram/@carohjelle)

महिला को देखकर कोई नहीं लगा सकता उसकी प्रेग्नेंसी का पता

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जब कैरोलिन 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं तब उन्होंने टिकटॉक पर अपनी फोटो शेयर कर लोगों को चौंकाया था. क्योंकि इस फोटो में उनका पेट जरा भी निकला नहीं दिख रहा है. अब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर अपनी एक और फोटो शेयर की है जिसमें उनका बेहद कम बेबी बंप नजर आ रहा है. जब वो साइड पोज में खड़ी हो रही हैं, तभी बेबी बंप दिख रहा है, सीधे खड़े होने पर वो भी नजर नहीं आ रहा है.

इस फोटो में कैरोलिन 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं. (फोटो: Tiktok)

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई हैरानी

टिकटॉक के इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. हर कोई उन्हें देखकर दंग है. एक शख्स ने कहा कि ये वैसी ही प्रेग्नेंसी है जब महिलाएं कहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट हैं. एक ने कहा कि वो अपनी शादी के दिन प्रेग्नेंट लग रही थी मगर असल में थी नहीं. जबकि एक महिला ने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी कैरोलिन उनसे ज्यादा खूबसूरत और फिट लग रही हैं. एक शख्स ने बताया कि कई औरतों के साथ ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी नहीं लगती हैं. इसका कारण ये है कि जब महिलाओं का धड़ उनके निचले भाग से लंबा होता है तब बेबी बंप साफ नजर नहीं आते हैं.

