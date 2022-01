रोज सुबह उठकर मेकअप करने से परेशान हुई महिला, चेहरे पर करवाई ऐसी सर्जरी कि अब नहीं होती सजने की चिंता

यूं तो महिलाओं के मेकअप करना, और मेकअप (Makeup Tutorials) से जुड़ी चीजों की शॉपिंग करना पसंद है मगर हर महिला ऐसा नहीं करना चाहती. कुछ महिलाओं को रोज सुबह उठकर बाहर जाने से पहले मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है. ऐसा ही कुछ अमेरिका की एक महिला (American Woman Hate getting ready in morning) के साथ भी था जो पूरी तरह से मेकअप करते-करते बोर हो चुकी थी. इस वजह से उसने अपने चेहरे पर ऐसी सर्जरी (Woman gets eyebrow surgery) करवा ली कि अब उसे हर दिन सजने की चिंता ही नहीं करनी पड़ती.

अमेरिका के कैलिफॉर्निया (California, America) में रहने वाली स्पाइन स्पेशिलिस्ट डॉक्टर सिमोन मेबिन (Simone Maybin) इन दिनों काफी चर्चा में हैं. वो इसलिए कि सिमोन ने अपनी भौं की सर्जरी (eyebrow surgery) करवा ली है. इस सर्जरी को करवाने के पीछे बहुत विचित्र कारण है. डेली स्टार से बात करते हुए सिमोन ने कहा कि वो रोज बाहर जाने से पहले 20 मिनट मेकअप करने में लगा देती थीं. ऐसा करते-करते वो पूरी तरह बोर हो चुकी थीं. सबसे ज्यादा वो अपने भौं को लेकर चिंता में रहती थीं और उसे ही सबसे ज्यादा सेट करती थीं. परेशान होकर अब उन्होंने अपने भौं की सर्जरी करवा ली है.

सर्जरी के लिए खर्च किए 11 लाख रुपये

इस सर्जरी में महिला के सर के पीछे से बालों को लेकर माथे पर लगाया गया है. डॉक्टरों ने यूं तो सर्जरी का खुलासा नहीं किया है मगर रिपोर्ट्स की मानें तो इस सर्जरी का कुल खर्च 11 लाख रुपये (Eyebrow surgery expense) तक आता है. पहले वो अपनी भौं को आईब्रो पेंसिल से सेट किए बिना नहीं निकलती थीं मगर अब उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है.

इंस्टाग्राम पर एड देख मिली थी प्रेरणा

सिमोन ने कहा कि भौं चेहरे का फ्रेम होता है और मैं इसलिए इस हमेशा सेट करती थी. सर्जरी की शुरुआत में जब मैंने ट्रांसप्लांट करवा लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ गया. अब ये पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छी लग रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कई मॉडलिंग कंप्टीशन में हिस्सा लिया है और सब में ही भौं के ठीक होने पर बहुत फोकस किया जाता है. उनका कहना है कि वो दूसरे मेकअप चाहें तो ना भी करें मगर आईब्रो को हमेशा सेट करना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि करीब 1 साल पहले उन्हें इंस्टाग्राम पर आईब्रो सेट करने का एक एड दिखा था जिसके बाद से उन्होंने इसकी सर्जरी करवाने का मन बना लिया.

