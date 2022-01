एयरपोर्ट पर लेट पहुंची महिला तो प्लेन रोकने के लिए हवाई पट्टी पर लगा दी दौड़, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

लगभग हर घर में बड़े-बुजुर्ग ट्रेन या फ्लाइट लेट (Flight Late) होने के डर से घंटों पहले स्टेशन या एयरपोर्ट चले जाते हैं. भले ही उन्हें कुछ देर तक बैठे रहना पड़े मगर वो देर से कभी नहीं पहुंचते. पर हर कोई इस विचार का नहीं होता. कई लोगों को लगता है कि गाड़ी छूटने के 10 मिनट पहले पहुंचना ठीक होता है. ऐसा करने पर कई बार देर भी हो जाती है और गाड़ी सही में छूट जाती है. हाल ही में अमेरिका के एक एयरपोर्ट (American Airport) पर भी ऐसा ही हुआ.

एरिजोना के फीनिक्स स्काय हार्बर एयरपोर्ट (Phoenix Sky Harbor Airport, Arizona) पर हाल ही में 53 साल की विकी मेयर्स (Vickie Meyers) फ्लाइट पकड़ने के लिए काफी देर (Woman Late to Airport Runs on airfield) से पहुंचीं. मगर उनकी एक हरकत के कारण उन्हें फ्लाइट तो नहीं मिली, जेल जरूर हो गई. दरअसल, जब उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए देर हो गई तो वो फ्लाइट को रोकने के लिए लिए हवाई पट्टी (Woman Runs on airport runway to stop plane) पर ही कूद पड़ीं.

प्लेन रोकने के लिए हवाई पट्टी पर पहुंच गई महिला

केटके वेबसाइट के अनुसार कोर्ट में पुलिस ने बताया कि विकी रविवार को जब फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचीं तो उन्हें काफी देर हो चुकी थी. अपने गेट पर आते ही उन्होंने देखा कि जेटवे बंद हो चुका है. तब उन्होंने तय कि वो उस डबल ग्लास के दरवाजे को पार करते हुए भागेंगी जो यात्रियों के एरिया और एयरफील्ड को अलग करता है.

एयरपोर्ट कर्मियों ने महिला को रोका, कोर्ट से मिली बेल

गेट से बाहर निकलते ही वो सीधे प्लेन की ओर भागने लगीं. तभी पुलिस ने उन्हें क्रिटिकल पब्लिक सर्विस फैसेलिटी में आपराधिक रूप से घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि वो जहां से प्लेन की ओर जा रही थीं वहां साफ-साफ लिखा भी था कि बाहरियों का प्रवेश करना वर्जित है, इसके बवाजूद भी वो उस तरह से हवाई पट्टी तक चली गईं. वो बस हवाई जहाज के मुंहाने तक ही पहुंची थीं कि वहां मौजूद एयरपोर्ट कर्मियों ने उन्हें देख लिया और हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस को फोन किया गया. बाद में विकी ने पुलिस को बताया कि वो बस इस कोशिश में थीं कि वो प्लेन को रोक दें जिससे उनकी फ्लाइट ना छूट जाए. कोर्ट से उन्हें बेल तो मिल गई है मगर जनवरी अंत में उन्हें फिर से पेश होना पड़ेगा.

