महिला की खूबसूरती देख जिम में उसे ताड़ने लगते हैं लोग; खोज रही बॉडीगार्ड, लाखों रुपये होगी सैलेरी!

आज के वक्त में जिम (Gyming) जाना लोगों के शौक से ज्यादा उनकी जरूरत बन गया है. लोग खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना पसंद भी कर रहे हैं मगर जिम में महिलाओं (Women Issues in Gym) के अनुभव अक्सर अच्छे नहीं होते. महिलाएं शिकायत करती हैं कि लोग उन्हें एक्सरसाइज करते हुए घूरते हैं जिसके कारण वो जिम में भी लोगों की नजरों से दूर नहीं भाग पातीं. ऐसा ही हाल अमेरिका की एक महिला का है, जिसका कहना है कि वो इतनी खूबसूरत (Men Flirt with American Woman in Gym) है कि लोग उसे ताड़ने लगते हैं. इस वजह से उसने बॉडीगार्ड (Model Searching for Bodyguard) रखने का प्लान बना लिया है.

अमेरिका के एरिजोना (Arizona, America) में रहने वाली 37 साल की मोनिका हल्डट (Monica Huldt) सोशल मीडिया पर काफी फेसम हैं. उनको इंस्टाग्रम (Monica Huldt instagram) पर 3 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. मोनिका अपने बेहद बोल्ड फोटोज से अपने फैंस का दिल जीतती हैं और उनका ओन्ली फैंस (Monica Huldt onlyfans) पर एडल्ट कंटेंट शेयर करने का अकाउंट भी है. द सन की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में मोनिका ने अपने लाइफ से जुड़ी हैरान करने वाली बात बताई. उन्होंने कहा कि वो इतनी खूबसूरत हैं कि लोग जिम में उनसे फ्लर्ट (Men Flirt with beautiful woman in gym) करने लगते हैं.

जिम में फ्लर्ट करने लगते हैं मर्द

मोनिका ने बताया कि वो एक हफ्ते में 5 बार जिम जरूर जाती हैं. मगर जिम में वो सुकून से एक्सरसाइज नहीं कर पातीं क्योंकि पुरुषों की नजरें उन्हीं की ओर होती हैं. मोनिका ने कहा कि कम उम्र के पुरुषों से लेकर ज्यादा उम्र के मर्दों तक सभी उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं. पहले वो एक बार यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी हैं इसलिए अब वो लोगों की विचित्र नजरों से बहुत डरने लगी हैं. उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि वो सबको फेस कर सकें. इस कारण से मोनिका ने एक अहम फैसला लिया है.

2 लाख से ज्यादा रुपये होगी बॉडीगार्ड की सैलेरी

मोनिका ने एक बॉडीगार्ड रखने का निर्णय लिया है जो उनके साथ जिम भी आए और जब वो एक्सरसाइज करती रहें तो बॉडीगार्ड ध्यान दे कि कोई भी उनसे फ्लर्ट करने उनके पास ना आ सके. मोनिका ने बताया कि वो बॉडीगार्ड के लिए 3 हजार डॉलर महाने यानी 2,23,000 रुपये महीने से ज्यादा की सैलेरी देने को तैयार हैं. अब वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में है जो दिखने में मजबूत और दबंग किस्म का है जिसे देखते है लोग मोनिका के पास आने की हिम्मत ना करें.

