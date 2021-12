VIDEO: फ्लाइट में शख्स ने उतार दिया अपना मास्क तो महिला ने जड़ दिया थप्पड़, जोर-जोर से देने लगी गालियां

कोरोना (Coronavirus) का कहर अभी भी जारी है. कोविड-19 (Covid-19) के ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के कारण लोगों की चिंता फिर बढ़ती जा रही है क्योंकि संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो गई है. ऐसे में मास्क (Face Mask and Social Distancing) पहनने और दूरी बनाए रखने की जरूरत फिर से सामने आ गई है. कुछ लोग इसका पालन भी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहा उसे जागरूक कर रहे हैं. मगर अमेरिका की एक महिला ने मास्क पहनना का पालन करवाने के लिए कानून अपने हाथ में ले लिया और उड़ती फ्लाइट में एक बुजुर्ग शख्स को थप्पड़ (American Woman Slapped Man in aeroplane) मार दिया.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के टैंपा (Tampa, Florida) से उड़ान भरकर जॉर्जिया के एटलांटा (Atlanta, Georgia) जाने वाली डेल्टा फ्लाइट में एक महिला ने काफी बवाल काटा. जिसके बाद उसे एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार महिला का नाम पैट्रीशिया कॉर्नवॉल (Patricia Cornwall) है.

View this post on Instagram A post shared by TRILLBILLY 🅿️ (@whiskeytattoo)



बुजुर्ग शख्स पर थूका, जड़ दिया थप्पड़

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में महिला एक बुजुर्ग शख्स की सीट के सामने खड़ी होकर उसे बेहद गुस्से में मास्क पहनने के लिए कह रही है. विडंबना ये है कि उसने खुद भी अपना मास्क मुंह के नीचे किया हुआ है. वो शख्स से लड़ती है और धीरे-धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है तो वो उसे गालियां (Woman Abused Old Man and Slapped in Flight) भी देने लगती है. इसी बहस में वो शख्स पर थप्पड़ जड़ देती है. फ्लाइट के क्रू मेंमबर उसे लगातार रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो महिला शख्स को गालियां देती जाती है. एक शख्स ने तो ये भी कहा कि महिला ने बुजुर्ग शख्स पर गुस्से में थूक भी दिया.

एफबीआई ने किया गिरफ्तार

रिपोर्ट के अनुसार जब फ्लाइट एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो यात्रियों और फ्लाइट स्टाफ ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की और सबूत के तौर पर वीडियो दिया. सबूत देखकर पुलिस ने तुरंत ही एफबीआई से संपर्क किया और उन्होंने महिला को हिरासत में ले लिया है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब फ्लाइट पर लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी हो. इसी साल अगस्त में अमेरिका से ही लड़ाई की एक खबर सामने आई थी. न्यू ऑर्लिअन्स से ऑस्टिन जाने वाली फ्लाइट पर सीट पीछे करने को लेकर दो यात्रियों में भयंकर मारपीट हो गई थी.

