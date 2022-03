घिनौने अपराध से जुड़े पोस्टर में पुलिस ने लगा दी मॉडल की तस्वीर; ठोंक दिया 200 करोड़ का मानहानि का दावा

गलतियां किसी से भी हो सकती हैं. अगर गलती छोटी हो तो उससे आमतौर पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन अगर गलती इतनी बड़ी हो कि किसी की छवि ही बर्बाद हो जाए तो गुस्सा आना स्वभाविक है. अमेरिका में एक मॉडल के साथ ऐसा ही हुआ जब पुलिस ने गलती (Police used woman’s photo in wanted poster) से उसकी फोटो एक वांछित अपराधी की फोटो की जगह वॉन्टेड पोस्टर पर लगा दी. जब महिला को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

न्यूयॉर्क (New York, America) में रहने वाली 31 साल की मॉडल (Eva Lopez) ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (New York Police Department) पर 200 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोंक दिया है. मगर ये इतनी सी बात नहीं है. इस खबर के पीछे जो पूरी घटना है काफी शॉकिंग है. डेली स्टार कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 16 अगस्त को ईवा एक प्लेन से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब उतरीं तो उन्होंने फोन में एक दोस्ता का मैसेज देखा. उसमें एक महिला अपराधी की तस्वीर के साथ वॉन्टेड का पोस्टर था और पुलिस उस अपराधी की खोज में जुटी थी.

पुलिस ने ये पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. (फोटो: Facebook)

पुलिस ने अपराधी महिला की जगह लगा दी ईवा की फोटो

हैरानी की बात ये है कि वो फोटो ईवा की ही थी. फोटो में पुलिस एक प्रॉस्टिट्यूट (Police used woman photo in place of wanted prostitute) को खोज रही थी जिसपर चोरी का भी आरोप था. ईवा के बॉस ने उसे इस बारे में पुलिस से बात करने को कहा. पुलिस ने बताया कि उन्होंने पहले ही फोटो को सोशल मीडिया से हटा लिया है मगर फोटो वायरल हो चुकी थी. हर तरफ ईवा की थू-थू हो रही थी.

ईवा ने ठोंका 200 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा

दरअसल, 6 अगस्त को एक प्रॉस्टिट्यूट, अपने क्लाइंट के लाखों रुपये चुराकर फरार हो गई थी. तब विक्टिम ने पुलिस को सोशल मीडिया पर सर्च कर ईवा की फोटो दिखा दी और पुलिस ने वही फोटो इस्तेमाल कर ली जिसे सोशल मीडिया पर हजारों बार शेयर किया जा चुका था. ईवा ने भी अपने अकाउंट्स पर लोगों को ये साफ करने की कोशिश की पर लोग उसे ट्रोल कर रहे थे. इससे नाराज होकर ईवा ने पुलिस पर ही 200 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोंक दिया है.

