114 किलो की महिला ने कम किया अपना आधा वजन, अब खूबसूरती देख मुफ्त में लोग दे देते हैं कई चीजें!

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन (How to loose weight?) काफी ज्यादा होता है और वो वजन कम करने के लिए जूझ रहे होते हैं मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी वो वेट कम नहीं कर पाते. कई बार इस वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं. हाल ही में एक महिला काफी सुर्खियों में है जिसने करीब 57 किलो (woman lost 57 kg weight) वजन कम किया और अचानक से उसके साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा होने लगा. हालांकि वो इस बात से बहुत खुश नहीं है.

अमेरिका (America woman weight loss journey) की रहने वाली केल्सी (Kelsy) एक वक्त में 114 किलो (114 kg woman lost half weight) की थीं. उनका वजन इतना ज्यादा था कि उन्हें खुद भी नहीं अच्छा लगता था और लोग उन्हें काफी चिढ़ाते भी थे. कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने वजन पर काबू पाया और सीधे आधा वजन कम कर 57 किलो की हो गईं. मगर केल्सी ने वजन कम करने के बाद नोटिस किया कि लोग उन्हें ज्यादा पूछने लगे, उनकी मदद करने (people help woman after she become beautiful) लगे और कई बार उनको बहुत सी चीजें मुफ्त में भी मिलने लगी हैं.

प्रिटी प्रिवलेज के कारण मिलने लगी मदद

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार केल्सी ने सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई और लोगों को बताया कि एक वक्त था जब वो 114 किलो की हुआ करती थीं. केल्सी ने कहा कि वजन कम करने के बाद वो देख पा रही हैं कि प्रिटी प्रिवलेज (pretty privilege) का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होता है. आपको बता दें कि प्रिटी प्रिवलेज समाज या लोगों की सोच को दर्शाने वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो लोग समाज की नजरों में खूबसूरत और गोरे होते हैं उन्हें कई तरह की सुविधाएं, मदद, छूट, या विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं. लोग उनकी खूबसूरती को देखकर उनकी मदद के लिए आगे आने लगते हैं.

लोगों की मदद देख भड़की महिला

वीडियो में केल्सी ने कहा- कि अब मैं प्रिटी प्रिवलेज के फायदे देख पा रही हूं. मुझे रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा ड्रिंक या मीठे के लिए पैसे नहीं देने पड़ते. या फिर लोग अगर मुझे गाड़ी के टायर में हवा भरते देखते हैं तो वो मदद के लिए आ जाते हैं. आप कह सकते हैं कि लोग सिर्फ अच्छे कर्म करना चाहते हैं, इसलिए मेरी मदद कर रहे हैं. मगर कुछ सालों पहले जब मैं 114 किलो की थी, तब कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता था? अचानक से लोग मेरी मदद क्यों करने लगे. पहले साल में एक बार मुझे लोगों के अच्छे कर्म देखने मिलते थे मगर अब एक हफ्ते में 10 बार देखने को मिलते हैं. ये गलत है. वीडियो पर कमेंट कर कई लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों के बारे में भी बताया कि कैसे उन्हें प्रिटी प्रिवलेज से फायदा या नुकसान हुआ है.

