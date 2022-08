तस्वीर में आपको कितने अमिताभ बच्चन आ रहे हैं नजर? '1 करोड़' के सवाल से भी ज्यादा मुश्किल है ये प्रश्न!

हाइलाइट्स नितिन गडकरी से मिले अमिताभ बच्चन पीछे टंगी तस्वीर ने खींचा लोगों का ध्यान अभिषेक बच्चन के रिएक्शन का भी उड़ रहा मजाक

इन दिनों अमिताभ बच्चन ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के माध्यम से लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और उनकी झोली रुपयों से भर दे रहे हैं. मगर हाल ही में बिग बी एक तस्वीर के कारण चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan-Nitin Gadkari photo) की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो नितिन गडकरी के साथ नजर आ रहे हैं. ये फोटो तो आम ही है मगर उन दोनों के पीछे जो बड़ी तस्वीर (Amitabh Bachchan portrait with multiple faces) दिखाई दे रही है वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

Union Minister Shri @nitin_gadkari Ji called on Shri @SrBachchan Ji in Mumbai today. Shri Gadkari Ji seeked the support of Shri Bachchan to Champion the cause of National Road Safety Mission (सड़क सुरक्षा अभियान) in India. pic.twitter.com/9AHVqRa9Mo — Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) August 18, 2022



केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari-Amitabh Bachchan meeting) के कार्यालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक फोटो शेयर की है जिसमें अमिताभ बच्चन, नितिन गडकरी और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan looking at samosa) नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ लिखा है- “केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन के लिए अमिताभ बच्चन का समर्थन मांगा है.” तस्वीर में दोनों ने हाथ में एक डिब्बा पकड़ा है और कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं.

GUYS WHATS THAT PHOTO IN BACKGROUND?????? WTF WHY WOULD YOU HAVE THAT? https://t.co/buKB4xuzwv — chicken momos, spicy chutney (@foodpornament) August 18, 2022

Fan art hoga yaar. Someone might have gifted for sure. — Chirag (@iCHIRAGONLY) August 19, 2022



नितिन गडकरी-अमिताभ बच्चन के पीछे की फोटो पर चला गया सबका ध्यान

अब तस्वीर तो आम सी है मगर इसमें अजीबोगरीब है दोनों के पीछे लगी बड़ी सी फोटो. सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इस फोटो की तरफ बार-बार जा रहा है. आपको पहली बार में देखकर लगेगा कि ये आम सी फोटो है जो काफी पुरानी लग रही है. आप ये भी सोच सकते हैं कि मुमकिन है कि ये अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन की स्कूल की फोटो होगी मगर जब आप इस तस्वीर को बहुत ध्यान से आंखें गड़ाकर देखेंगे, तब आपको हमारे सवाल का जवाब पता चलेगा कि इस तस्वीर में कितने अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं.

@juniorbachchan That photo frame behind Gadkari ji looks interesting. If its ok then can you please share the photo on Twitter? — Ayan Goswami-অয়ন গোস্বামী (@Ayansays) August 19, 2022



फोटो क्यों है खास?

दरअसल, उस फोटो में जितने भी लोग दिख रहे हैं, सभी अमिताभ बच्चन हैं. जी हां, बच्चों के शरीर पर उनके अलग-अलग किरदारों की फोटो लगी नजर आ रही है. इस तस्वीर पर लोगों का खूब ध्यान जा रहा है और लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ने कहा कि दोनों के पीछे मौजूद वो फोटो क्या है? आखिर ऐसी फोटो कोई क्यों लगाएगा.

इस कमेंट पर एक शख्स ने रिप्लाई किया- फैन आर्ट होगा यार, किसी ने गिफ्ट किया होगा. जबकि एक शख्स ने कहा- अभिषेक बच्चन जी, नितिन गडकरी के पीछे जो तस्वीर है वो काफी रोचक लग रही है. अगर आपको ठीक लगे तो उसे ट्विटर पर शेयर करिए. इस पोस्ट पर लोग अभिषेक बच्चन का भी मजाक बना रहे हैं क्योंकि उनकी नजरें टेबल पर रखे समोसे की तरफ हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news