अमिताभ बच्चन के लिए ऐसी दीवानगी! भारतीय शख्स ने अमेरिका में घर के बाहर लगवा दी एक्टर की मूर्ति

“रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह!”; “हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है!”; “तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं”; “मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता!”

इन दमदार डायलॉग्स को पढ़कर ही आपको समझ आ गया होगा कि हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं. इतने सालों तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले अमिताभ के फैंस में कोई कमी नहीं आई है. उनके चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हैं. इसी वजह से एक शख्स ने अमेरिका में अपने घर के बाहर बिग-बी (Amitabh Bachchan statue outside home in America) की जीवंत प्रतिमा स्थापित करवाई है और उसका धूमधाम से उद्घाटन किया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय-अमेरिकी (Indian-American family Amitabh Bachchan fan) कपल रिंकू और गोपी शेठ ने बीते 27 अगस्त को महानायक अमिताभ बच्चन की एक मूर्ति (Amitabh Bachchan statue installed in New Jersery outside fan’s home) अपने घर के बाहर लगाई और उसका उद्घाटन किया. इस मौके पर एक्टर के चाहने वाले ढेरों फैंस शामिल हुए और फोटो के साथ तस्वीर भी खिंचवाई. गोपी ने अपने ट्विटर पर इस समारोह से जुड़ी कुछ तस्वीरें पोस्ट कर लोगों को मूर्ति के बारे में बताया.

👆🏻👆🏻On Saturday august 27th we have placed @SrBachchan statue 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻at outside in the front of our new home in edison NJ USA . Lots of Mr Bachchan’s fan’s participated on Mr Bachchan’s staue inoguration ceremony. pic.twitter.com/O3RklFS5eZ

