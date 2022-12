Viral Video: मैच से पहले ही कंचों ने बताया अर्जेंटीना-फ्रांस के मुकाबले का नतीजा! आनंद महिंद्रा भी हुए हैरान

फीफा वर्ल्ड कप (FIFA world cup 2022) तो खत्म हो गया है पर लोग उसके खुमार से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं. अभी भी आपको सोशल मीडिया पर लोग वर्ल्ड कप से जुड़ी चर्चा करते या उससे जुड़े पोस्ट शेयर करते दिख जाएंगे. बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको वर्ल्ड कप से जुड़े विचित्र पहलु बताते नजर आएंगे. इस लिस्ट में मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra marbles test video) भी शामिल हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि कैसे फाइनल मैच से पहले उन्हें पता चल चुका था कि मैच कौन सी टीम जीतने वाली है. ये मुमकिन हुआ दो कंचों की मदद से.

जी हां, आपने सही पढ़ा, आनंद महिंद्रा को ये भविष्यवाणी कंचों (marbles predict Argentina vs France match) ने बताई. आनंद महिंद्रा अक्सर अपने ट्विटर पर अजबगजब पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा- “ये फॉर्वर्डेड वीडियो मुझे असली मैच से पहले देखने को मिला. इसे देखकर मुझे ऐहसास हुआ कि किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी स्पर्धा से पहले ही मैं कंचों वाला ये टेस्ट करूंगा.”

Received this forward well before the actual final. Hmmm. I’m going to ask for a ‘marble test’ before every major sporting event from now on… pic.twitter.com/6Nzvd0YdA4

— anand mahindra (@anandmahindra) December 19, 2022