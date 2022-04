मछली पकड़ने के लिए बच्चे का जुगाड़ देख आनंद महिंद्रा भी हुए इंप्रेस, Video शेयर कर की तारीफ

दुनिया में लोग कितने जुगाड़ू हैं इस बात का सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज (Amazing Makeshifter Videos) से मिल जाता है. आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट कर हैरान करने वाली चीजें करते हैं. हाल ही में महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra tweet) भी ऐसा ही एक जुगाड़ देख दंग रह गए. उन्होंने अपने ट्विटर पर एक बच्चे का वीडियो (Boy catching fish viral video) शेयर किया है जो मछली पकड़ रहा है.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra twitter video) अक्सर जुगाड़ू लोगों से जुड़े वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं जिसमें लोग अलग-अलग किस्म के इंवेंशन करते हैं. आनंद महिंद्रा ऐसे लोगों को काफी प्रोत्साहित (Anand Mahindra praise boy catching fish) करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. हाल ही में उन्होंने एक बच्चे को प्रोत्साहित किया है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर मछली पकड़ रहा है मगर उसका तरीका काफी मजेदार है.

This showed up in my inbox without commentary. It is strangely calming to watch in an increasingly complex world. A ‘short story’ that proves: Determination + Ingenuity + Patience = Success pic.twitter.com/fuIcrMUOIN

— anand mahindra (@anandmahindra) April 1, 2022