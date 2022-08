छत पर बुजुर्ग महिला ने लगाया तिरंगा, सहारा देते नजर आया पति! जज्बा देखकर आनंद महिंद्रा ने की तारीफ

15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी के 75 साल (75 years of independence) पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर भारत सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत आम भारतीय भी अपने घरों पर तिरंगा टांग रहा है और देशभक्ति की अलख जलाने का काम कर रहा है. सेलिब्रिटीज भी तिरंगा लगाने में पीछे नहीं हैं, मगर हाल ही में एक बुजुर्ग महिला और उसके पति (Elderly couple put national flag at home) की फोटो वायरल हो रही है जो अपने घर की छत पर तिरंगा लगाते दिख रहे हैं.

इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra elderly couple tricolour photo) अक्सर भारतीयों के जज्बे की तारीफ करते हुए अनोखे पोस्ट अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक बुजुर्ग दंपत्ति (elderly couple tricolour photo) की तस्वीर शेयर की है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इसी के साथ आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra photo of elderly couple) ने उनकी तारीफ करते हुए लोगों को एक बड़ी सीख भी दी है. उन्होंने फोटो के साथ लिखा- “अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतना हो-हल्ला क्यों हो रहा है तो इसका जवाब इन दो लोगों से पूछिए. ये लोग आपको किसी भी लेक्चर से बेहतर समझा पाएंगे. जय हिन्द.”

If you ever were wondering why such a fuss over Independence Day, just ask these two people. They will explain it better than any lecture can. Jai Hind. 🇮🇳 pic.twitter.com/t6Loy9vjkQ

— anand mahindra (@anandmahindra) August 14, 2022