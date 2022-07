जब जानवर लग गए इंसानों के गले! दोस्ती का ये अनोखा वीडियो कर देगा इमोशनल

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसानों के बीच जितनी गहरी दोस्ती हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी जानवर और इंसान के बीच हो सकती है. उसका कारण ये है कि जानवर बिना कुछा मांगे, बिना कोई सौदा किए इंसान से निस्वार्थ प्रेम करता है. इस बात का सबूत हाल ही में देखने को मिला एक वायरल वीडियो (Animals hugging humans video) में.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) शेयर किये जाते हैं. इन दिनों इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में इंसान और जानवर (animals humans friendship) के बीच की दोस्ती और किसी को गले लगा लेने की शक्ति साफ देखने को मिल रही है. वीडियो (animals hugging human beings video) में जिस तरह जानवर, इंसानों से गले लग रहे हैं, वो इमोशनल (animals emotional video) करने वाला दृश्य तो है ही, साथ में हैरान करने वाला भी है.

Every living thing is happy when it is loved. ❤️pic.twitter.com/foVXdSN1Jn

— Figen (@TheFigen) July 11, 2022