VIDEO: पिंजड़े के अंदर बंद दिखे इंसान, बाहर घूमते रहे जंगली जानवर, अनोखा ज़ू देखकर हैरान हुए लोग!

इंसान को लगता है कि प्रकृति का बनाया सबसे खास प्राणी वो खुद है. इस वजह से इंसानों ने हमेशा ही पशु-पक्षियों को अपने से हीन माना है और उनपर बहुत अत्याचार किया है. अपने शौक के लिए उन्होंने जंगलों से जानवरों को पकड़ा और उन्हें शहरों में बने ज़ू में लाकर बंद कर दिया. कई बार तो वो उनका ध्यान भी नहीं देते और जानवर जू में दम तोड़ देते हैं. पर शायद किसी को ये ख्याल आया कि पिंजड़े में बंद करने वाली हरकतें जानवरों की नहीं, इंसानों की होती हैं, इसलिए एक ऐसा ज़ू बना दिया जिसमें लोग पिंजड़े (Humans inside cage) में बंद रहते हैं और जानवर (animals roaming freely, humans in cage) खुले घूमते हैं.

ट्विटर यूजर @TansuYegen अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में जंगली जानवर खुले घूम रहे हैं वहीं इंसान पिंजड़े (human cage animal freely roaming viral video) में बंद हैं. अगर देखा जाए तो ये ठीक भी है क्योंकि इंसान ने विकास के नाम पर प्रकृति के साथ जो बुरा किया, उस आधार पर वही इस प्रकृति का दुश्मन है और उससे दूसरे जीवों को खतरा है.

This is a human zoo where the animals can see the dangerous humans in the cages

