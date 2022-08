तीर की तरह पानी बरसाकर शिकार की जान लेती है ये मछली! मुंह की बनावट से मिलती है बौछार करने में मदद

आपने एक्वेरियम में या फिर पानी के किसी बड़े स्रोत में मछलियों को तैरते तो जरूर देखा होगा. मछलियां आमतौर पर पानी में मौजूद गंदगी, कीड़े, या दूसरी छोटी मछलियां खाती हैं. एक्वेरियम में रहने वाली मछलियों को तो खास तरह का खाना दिया जाता है जिससे वो जीवत रह सकें. मगर क्या आपने कभी किसी मछली को पानी के स्रोत के बाहर शिकार (fish hunt outside water) करते हुए देखा है? आज हम आपको एक ऐसी ही मछली (fish hunt outside water) के बारे में बताने जा रहे हैं जो पानी के बाहर मौजूद कीड़ों को भी अपना शिकार बना लेती है.

जिस मछली की हम बात कर रहे हैं उसे आर्चरफिश (Archerfish hunt insect outside water) कहते हैं. आर्चर का अर्थ होता है तीरंदाज, जो तीर-धनुष का इस्तेमाल करे. इस मछली (archerfish throw water like jet video) को ये खास नाम इसकी एक अनोखी कला की वजह से मिला है. दरअसल, ये मछली अपने मुंह से तीर की तरह पानी छोड़ती है और अपने शिकार की जान ले लेती है. हैरानी ये है कि मुंह से पानी छोड़कर ये पानी के बाहर मौजूद कीड़ों का शिकार करती है जिससे वो पानी में गिर जाते हैं और मछलियां उन्हें खा लेती हैं.

Archerfish are known to shoot down insects with water droplets from their specialized mouths pic.twitter.com/uHqg9KLiBM

