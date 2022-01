VIDEO: बिना मास्क के आइस्क्रीम खरीदने पहुंची महिला, दुकानदार ने टोका तो कपड़े उतारकर ढक लिया चेहरा!

कोरोना (Coronavirus) का कहर अभी भी जारी है. दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कोविड-19 (Covid-19) का ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) तेजी से फैल रहा है. एक बार फिर संक्रमितों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. ऐसे में मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने की बहुत जरूरत है. मगर इन चीजों को कई लोग मानने से इनकार कर देते हैं और जब उनपर दबाव बनाया जाता है तो वो अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं जैसे अर्जेंटीना की एक महिला ने किया. उसने कपड़े उतार कर ही मास्क (Argentina Woman Wear Dress As Face Mask) बना लिया.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अर्जेंटीना के मेंडोजा (Mendoza province, Argentina) के एक आइस्क्रीम पार्लर में ऐसी घटना हाल ही में घटी कि लोग देखकर दंग हो गए. गॉन्डॉय क्रूज की एक आइस्क्रीम की दुकान में पति-पत्नी और उनके दो बच्चे आइस्क्रीम खरीदने के लिए खड़े हुए थे जब अचानक एक महिला घुस आई. महिला ने मास्क नहीं लगाया था इसलिए उसे दुकानदार ने मास्क (Shopkeeper Ask Woman to wear mask) पहनने के लिए टोका.

Shocking moment woman strips down to her underwear and uses dress as a face mask to buy ice cream pic.twitter.com/w6KTqg1aJj — The Sun (@TheSun) January 4, 2022



गुस्से में कपड़ा उतारकर पहन लिया मास्क

महिला इस बात से काफी गुस्सा हो गई. उसने तुरंत ही अपनी काली ड्रेस उतारी (Woman Strips Down to Bra and Underwear) और सबके सामने सिर्फ ब्रा और अंडरवियर में खड़ी हो गई. इसके बाद उसने अपनी ड्रेस को मास्क (Woman strip to wear dress as face mask) की तरह चेहरे पर बांध लिया. बांधते-बांधते वो गुस्से में दुकानदार से कह रही थी कि अब उसे चैन से मास्क बांध लेने दिया जाए, टोका ना जाए. मगर ये देखकर दुकानदार भी हैरान हो गया और उसने तुरंत ही महिला को सही तरह का मास्क पहनकर आने के लिए कहा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि पास खड़ा परिवार भी ये देखकर हैरान था और पिता उस ओर देख भी नहीं रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर महिला के साथ करीब 11 लोग और थे. सब ने मिलकर उसे आइस्क्रीम लाने के लिए भेजा था. सोशल मीडिया पर महिला से जुड़ा वीडियो वायरल हो गया और सब हैरान हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब लोगों ने पब्लिक प्लेस में इस तरह की हरकत की है. पिछले महीने अमेरिका के एक प्लेन में यात्री को इस लिए उतार दिया गया था क्योंकि वो लेडीज अंडरवियर को मास्क की जगह लगाकर यात्रा कर रहा था.

