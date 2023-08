Viral Video: मां से की बदतमीजी से बात, तमीज सिखाने आया पूर्व सैनिक, लड़के की हो गई सिट्टी-पिट्टी गुम!

हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी अपनी मां से बेअदबी से बात करता है और अपनी मां के आंसुओं का कारण बनता है पर मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती. हालांकि, एक मां की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाए, ऐसा करने में अगर उसे सख्ती से पेशा आना पड़े, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है. हाल ही में इसी बात का पालन करते हुए एक मां ने अपने 10 साल के बच्चे को इस तरह तहजीब सिखाई है, कि वो दोबारा कभी उससे तो क्या, किसी से भी बदतमीजी (Ex army officer teach manner to kid) से नहीं पेश आएगा. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये एक वायरल वीडियो (Veteran scolding kid video) है, ऐसे में हम इसके साथ किए गए दावों के सही होने की पुष्टि नहीं करते हैं. ऐसे वीडियोज अक्सर मनोरंजन के नजरिए से बनाए जाते हैं.

ट्विटर अकाउंट @CensoredMen पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक व्यक्ति, 10 साल के बच्चे (10 year old kid talk badly to mother) को डांटता दिख रहा है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि वो आदमी एक पूर्व सैनिक है जो बच्चे (how to teach a child manners) को सबक सिखा रहा है. वीडियो का ये दावा सही है या गलत, ये तो हम नहीं जानते, पर शख्स बच्चे को बहुत अच्छी चीज सिखा रहा है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए.

10-year-old child was disrespecting his mother, so she called a veteran to come and set the record straight pic.twitter.com/D1KvkJ7lCq — Censored Men (@CensoredMen) August 4, 2023



पूर्व सैनिक ने सिखाई बच्चे को तमीज

वायरल वीडियो के साथ बताया गया है कि वो 10 साल के बच्चे ने अपनी मां से बदतमीजी की और बहुत बुरी तरह बात की. उसे तमीज सिखाने के लिए मां ने एक वेट्रन, यानी सेना के पूर्व जवान को घर पर बुला लिया. सैनिक बच्चे के सामने खड़ा और उसे डांट रहा है. वो बच्चे से बोल रहा है कि तुम अपना कमरा नहीं साफ करते, तुम वो सब नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए और ऊपर से तुम अपनी मां से बदतमीजी से बात करते हो. फिर वो कहता है कि मुझसे भी वैसे ही बात करो जैसे तुम अपनी मां से करते हो. बच्चा इस बात से डरा हुआ है और वो उस व्यक्ति से भूलकर भी बेअदबी से नहीं बात रहा है, उसे डर है कि कहीं वो शख्स उसे पीट ना दे. वो उसे गुस्से में बोलता है कि कभी भी वो अपनी मां से बदतमीजी से बात नहीं करेगा. लड़का डरा हुआ लग रहा है और उस व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुन रहा है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक ने कहा कि लड़कों को ऐसे पिताओं की जरूरत है, जो उन्हें डांट सकें. एक ने कहा कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि इस दुनिया में पुरुषों का किरदार कितना महत्वपूर्ण है. एक ने कहा कि इसी वजह से हमारे घरों में पिता होते हैं. एक ने कहा कि वीडियो देखकर उसे शख्स से इतना डर लगा कि वो भी अपना कमरा साफ करने लगा!

