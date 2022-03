धरती की ओर बढ़ रहा है कुतुब मीनार से 6 गुना बड़ा एस्टेरॉयड, वायुमंडल में घुसा तो हो सकती है तबाही!

अंतरिक्ष और उससे जुड़ी चीजें जितनी हैरान (Amazing facts about asteroids) करने वाली हैं, उतनी ही डरावानी भी हैं. कई बार आपको स्पेस की कई ऐसी न्यूज सुनने को मिल जाती होंगी जो काफी विचित्र होंगी. इन दिनों ऐसी ही एक खबर काफी चर्चा में है. धरती की तरफ कुतुब मीनार से 6 गुना बड़ा एक एस्टेरॉयड (Asteroid bigger than qutub minar approaching earth) बढ़ रहा है जो इसी हफ्ते धरती के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार नासा की अर्थ क्लोज़ अप्रोचेज़ लिस्ट (NASA’s Earth Close Approach List) ने ये खुलासा किया है कि इसी हफ्ते 2015 DR215 नाम का विशाल पत्थर (Huge asteroid to come close to earth) धरती के काफी नजदीक से गुजरेगा जो फिलहाल धरती की ही तरफ बढ़ रहा है. जानकारी के अनुसार इस पत्थर का आकार 220 मीटर से लेकर 490 मीटर तक है. बता दें कि कुतुब मीनार का आकार 73 मीटर के करीब है. उस हिसाब से ये पत्थर कुतुब मीनार से भी 6 गुना ज्यादा बड़ा है.

एस्टेरॉयड का साइज 490 मीटर तक है जबकि कुतुब मीनार 73 मीटर का है. (प्रतीकात्मक फोटो)

11 मार्च तक धरती के सबसे नजदीक होगा एस्टेरॉयड

रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्थर पहली बार 18 फरवरी 2015 को देखा गया था. धरती के नजदीक ये 11 मार्च तक आएगा मगर वैज्ञानिकों ने कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है. उनके अनुसार ये पृथ्वी से लड़ेगा नहीं, ना ही उसके इतनी करीब से गुजरेगा कि किसी तरह का नुकसान पहुंचे मगर वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट किया है कि अगर ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता तो एक शहर के बराबर गड्ढा कर सकता था और काफी तबाही मचा सकता था.

4.2 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा पत्थर

आपको बता दें कि ये पत्थर धरती से 4.2 मिलियन मील की दूरी से होकर गुजरेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि ये काफी दूर है तो आप गलत हैं. स्पेस में इतनी दूरी बड़ी बात नहीं है. अंदाजे के लिए बता दें कि सूर्य, धरती से 92 मिलियन मील दूर है. यानी इस पत्थर के सबसे नजदीक आने के पॉइंट से 22 गुना ज्यादा दूर. अभी तक ये साफ नहीं है कि आप इस पत्थर को कहां और कैसे देख पाएंगे. पत्थर 8.3 कीलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है. वैसे ये नई बात नहीं है कि धरती के नजदीक से इतना विशाल पत्थर गुजरने वाला है. बीते 5 मार्च को भी एस्टेरॉयड 138971 धरती के नजदीक से होकर गुजरा था.

