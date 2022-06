स्पेस में अपने बाल कैसे धोते हैं अंतरिक्ष यात्री? होश उड़ा देगा NASA द्वारा जारी किया गया ये Video

अंतरिक्ष और उससे जुड़ी बातों को सुनना किसे नहीं पसंद होगा. बच्चे हों या बड़े, हर कोई स्पेस से जुड़े अजीबोगरीब और अद्भुत फैक्ट्स के बारे में बताता रहता है. वैसे तो आपने काफी चीजें सुनी और खुद से भी सोची होंगी पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में बाल कैसे धोते होंगे? बेशक ये खयाल काफी रोचक है और सच बताएं तो इससे जुड़ा वीडियो (How to wash hair in space video) भी बेहद रोचक है जो इन दिनों वायरल हो रहा है.

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक वीडियो रिलीज किया गया था जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे अंतरिक्ष यात्री स्पेस (Astronaut washing hair in space) में अपने बाल धोते हैं. यूनिलैड टेक फेसबुक पेज पर इस वीडियो को शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि बिना ग्रैविटी के बाल धो पाना बेहद मुश्किल काम लगता है मगर स्पेस यात्री ने वीडियो में काफी आसान कर के उसे दिखाया है.



स्पेस में ऐसे बाल धोते हैं लोग

वीडियो में एक महिला यात्री दिखा रही है कि वो अपने बाल कैसे धोती है. ग्रैविटी ना होने के कारण उसके सारे बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं. वीडियो में उसने बताया कि बाल धोने के लिए गुनगुना पानी, नो रिन्स शैम्पू, तौलिया और कंघी की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले महिला ने अपने बालों की जड़ों में पानी में डाला जिससे ज्यादा पानी ना बर्बाद हो और ना ही इधर-उधर उड़ता नजर आए. जब बाल पूरी तरह से गीले हो गए तो उसने नो रिन्स शैंपू को बालों की जड़ों में लगाया और फिर हाथ से उसे पूरे बाल में फैला दिया. इसके बाद महिला ने फिर पानी का इस्तेमाल कर शैंपू छुड़ाया और तौलिया से बालों को पोछने के बाद कंघी से उसे झाड़ दिया जिससे बालों में लट ना पड़ जाए. महिला ने बताया कि बाल सूखने के बाद जो पानी भाप बनकर उड़ता है, वो अंतरिक्ष यान सोख लेता है और उसे पीने के पानी में बदल देता है.

बिना बालों वाले लोग कैसे धोते हैं सिर?

इसी वीडियो में दूसरी क्लिप में दिखाया गया है कि जब अंतरिक्ष यात्री के बाल ना हों तो वो कैसे सिर को धोते हैं. शख्स ने काफी पानी सिर पर डाला और वो किसी जेली की तरह उसके सिर पर ही हिलने लगा. कुछ पल पानी को सिर पर रखने के बाद उसने उसे तौलिया से पोछ दिया. इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि अगर अंतरिक्ष यात्री अपने सारे बाल साफ कर के स्पेस में जाएं तो उन्हें सिर्फ बाल धोने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी.

