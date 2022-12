VIDEO: आइस हॉकी मैच में गोल दागते ही होने लगी टेडी बियर की बारिश! अनोखे रिवाज की वजह से दर्शक करते हैं ऐसा

त्योहारों से जुड़ी लोगों की अलग-अलग मान्यताएं होती है. हर मान्यता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है. भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी लोग अपनी इन मान्यताओं का पालन करते हैं. ऐसी ही एक विचित्र मान्यता अमेरिका में है जो आइस हॉकी गेम (Ice hockey tradition of throwing soft toys) से जुड़ी हुई है यहां बीच खेल में दर्शक रिंक में सॉफ्ट टॉय फेंक देते हैं. अनोखी मान्यता का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

क्लीवलैंड मॉन्स्टर्स नाम की अमेरिकन आइस हॉकी टीम (audience throw teddy bear in ice hockey rink) ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में हॉकी का मैच चल रहा है और अचानक गोल होने के बाद सभी दर्शक रिंक में सॉफ्ट टॉय डाल देते हैं. आपको बता दें कि ‘रिंक’, आइस हॉकी के मैदान को कहते हैं जहां पर खेल खेला जाता है. बीच मैदान में सॉफ्ट टॉय डालना थोड़ा अटपटा लग सकता है मगर इस खास मान्यता के तहत यहां पर इसको खुशी-खुशी अपनाया जाता है.

