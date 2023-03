Viral Video: बछड़े के शरीर पर नजर आया हंसता हुआ चेहरा! स्माइली देख हैरान हुए लोग, लाखों में लगी कीमत

आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि इंसान को पेड़ में किसी व्यक्ति का चेहरा या भगवान का रूप नजर आ जाता है और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. ऐसी खबरें सिर्फ भारत से ही नहीं आतीं, विदेशों में भी ऐसे मामले दर्ज होते रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है ऑस्ट्रेलिया से जिसमें एक बछड़े के शरीर पर चेहरा (Smiley made on calf body) देखकर लोग हैरान हैं. उसके शरीर पर वैसा ही स्माइली बना है, जैसा लोग मैसेज करते वक्त फोन में बनाते हैं.

ट्विटर अकाउंट नाओ दिस पर अक्सर अजबगजब खबरें ट्वीट की जाती हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो एक गाय के बच्चे का है. इस वीडियो में नजर आने वाला बच्चा (Baby cow smiley on body video) रातोंरात फेमस हो गया है क्योंकि उसके शरीर पर एक स्माइली बना हुआ है. सफेद और काले रंग के इस बच्चे के पेट पर एक कारे रंग का स्माइली है. उसकी दो आंखें और हंसता हुआ मुंह दिखाई दे रहा है.

A baby cow in Australia has become a viral sensation for the black and white patterns on its hide — which look uncannily like a smiley face.

Happy the cow has been sold to the organization Farm World for $10,000 AUD ($6,600 USD), with proceeds benefiting a nearby hospital. pic.twitter.com/xzC4ha17jX

— NowThis (@nowthisnews) March 28, 2023