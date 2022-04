मां बनने के बाद 38 साल की महिला को छोड़नी पड़ी नौकरी, बच्चे को पालने के दौरान कमाने लगी 15 लाख रुपये

अक्सर नौकरी करने वाली महिलाओं (Business from home for women) को काम और परिवार के बीच जूझना पड़ता है. उन्हें इस वजह से डबल मेहनत पड़ जाती है. ऐसे में जब उनका परिवार बढ़ता है तो उन्हें मजबूरी में नौकरी छोड़कर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ता है. मगर मर्दों की तरह जो औरतों महत्वकांक्षी होती हैं, जीवन में खुद से कुछ हासिल करना चाहती हैं, वो ऐसे मौकों पर काफी निराश हो जाती हैं. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने इस समस्या में भी समाधान तलाश लिया और अब वो हर महीने 15 लाख रुपये (Woman earn 15 lakh rupees a month through side hustle) की कमाई करती है.

मेलबर्न (Melbourne, Australia) की रहने वाली 38 साल की जेड वुड (Jade Wood) 10 सालों से सेकेंडरी स्कूल की टीचर थीं. उनकी नौकरी हर हफ्ते 50 घंटे की हुआ करती थी. वो पहले से ही एक बेटी की मां थीं मगर साल 2016-17 में जब वो दोबारा प्रेग्नेंट (Woman left job after getting pregnant) हुईं तो उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी. वो इस बात से निराश थीं पर उन्होंने बच्चे को पहली प्राथमिकता दी.

नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस

नौकरी छोड़ने के बावजूद जेड ने अपनी हिम्मत और कोशिश को नहीं छोड़ा. जब साल 2017 में उनकी बड़ी बेटी 3 साल की हुई और छोटी बेटी 6 महीने की, तब उन्हें एक बिजनेस का आइडिया आया जिसे उन्होंने घर से ही शुरू करने का प्लान बनाया. उन्हें सिलिकॉन टीथिंग टॉय (how to start kids toy business) बनाने का प्लान सूझा जिसे बच्चों को खेलने या मुंह में डालकर चूसने के लिए दिया जाता है. उस समय इसकी मांग ज्यादा थी मगर प्रोडक्ट कम थे. उन्होंने अपनी एक लिटल वुड्स नाम से वेबसाइट शुरू की और सिर्फ 3 महीने में शूटिंग स्टार के शेप में बने खिलौने को बेचना शुरू कर दिया.

कुछ ही सालों में महिला ने की 5 करोड़ रुपयों की सेल

उन्होंने बताया कि वो अपने बिजनेस पर दिन-रात काम करती थीं. बच्चों को स्तनपान कराते वक्त, उनके सो जाने के बाद और देर रात तक वो इस काम में जुटी रहती थीं. उन्होंने बताया कि वो कई बार बच्चों को कहानियां सुनाने से चूक जाती थीं मगर उनके पति उनको सपोर्ट करते थे. उनकी मेहनत रंग लाई और अब तक वो 5 करोड़ रुपयों से ज्यादा की सेल कर चुकी हैं और 15 लाख रुपये से ज्यादा हर महीने कमा रही हैं.

