नौकरी जाने के बाद महिला ने ऑनलाइन बेचना शुरू किए अपने पुराने कपड़े, 4 घंटे में कमाने लगी 6 लाख रुपये!

अगर आप छोटे शहरों से होंगे तो कपड़े बेचकर बर्तन या कोई सामान खरीदने के बिजनेस के बारे में जानते होंगे. घरों में अक्सर बर्तन बेचने आते थे जो पुराने कपड़ों के बदले कोई बर्तन दे जाते थे. मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान पुराने कपड़े बेचकर लाखों रुपये कमाने लगे? ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया की एक महिला (Australian woman earning money selling old clothes) के साथ हुआ जिसने साइड बिजनेस के नाम पर विचित्र काम शुरू किया मगर अब लाखों रुपये कमाने लगी है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की 40 वर्षीय मेगन (Meagan) कानटास एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट थीं जिन्हें अक्सर अमेरिका जाना पड़ता था. वो अपनी यात्रा के दौरान काफी शॉपिंग भी करती थीं. मगर मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई और उनके पास करने को कुछ भी नहीं रहा. उस दौरान उनकी अलमारी में ढेरों कपड़े, जूते और सजावट के अन्य सामान (Woman sell old clothes and accessories to earn money) थे जिसे उन्होंने कभी नहीं पहना था.

पुराने सामान बेचना किया शुरू

यूं तो उन्होंने एक सुपरमार्केट में पार्ट-टाइम (selling old clothes side hustle) नौकरी शुरू कर ली थी और उनका एक बच्चा भी था मगर उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं. तब उन्होंने पॉशमार्क नाम की ई-कॉमर्स साइट पर एक साइड बिजनेस शुरू किया. इस साइट पर यूजर्स पुराने कपड़े और सामान बेच और खरीद सकते हैं. मेगन ने ये बिजनेस शुरू किया मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आसमान छूने लगेगा.

1 साल में हो गया 10 लाख रुपयों से ज्यादा का फायदा

रिपोर्ट के मुताबिक मेगन ने सबसे पहले अपने जूते 13 हजार रुपये में बेचे जो असल कीमत से काफी ज्यादा दाम था. जब मेगन से समझ आया कि ये साइट कैसे काम करती है, तब उन्होंने चैरिटी शॉप और छोटी दुकानों पर नजर बनाना शुरू किया और उन दुकानों से सामान खरीदकर इसमें बेचना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि वो 100-150 रुपये का कोई सामान खरीदतीं और उसे 4 हजार रुपयों तक में बेच देती थीं. वेबसाइट फीस के तौर पर कुछ रुपये लेती है मगर मेगन को इस बिजनेस से अच्छा-खासा प्रॉफिट हुआ है. उन्होंने अब तक 362 सामान वेबसाइट पर बेचे हैं और उससे सिर्फ 1 साल में करीब 10 लाख रुपयों की कमाई की है. हैरानी की बात तो ये है कि ये कमाई उन्होंने अपनी 6 साल की बेटी को संभालते हुए, हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम कर के किया है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news