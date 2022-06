इंसान की लाश को बर्फ में दफना देगी कंपनी, विज्ञान के तरक्की करने पर नया जन्म मिलने का दावा

विज्ञान तरक्की कर रहा है. इंसान ने विज्ञान की मदद से कई तरह के आविष्कार किए हैं मगर विज्ञान ने इतनी भी तरक्की नहीं की है कि हम किसी को जिंदा कर पाएं. मौत के बाद फिर से जिंदा कर पाना असंभव ही लगता है पर अब एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी (Australian company freeze human dead body) ने दावा किया है कि वो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा कर देगी. इसके लिए कंपनी लोगों की लाशों को बर्फ में दफनाने का काम कर रही है.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की कंपनी सदर्न क्रायोनिक्स (Southern cryonics) का हेडक्वार्टर सिडनी (Sydney, Australia) में है और उन्होंने वहां से करीब 500 किलोमीटर दूर होलब्रुक में अपनी हाइटेक फैसेलिटी सेटअप की है. कंपनी ने दावा किया है कि वो इंसान की लाश को -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में दफन करेगी और उसके बाद भविष्य (Company freeze dead body to bring back to life in future) में अगर कभी विज्ञान इतनी तरक्की कर गया कि इंसान को मरने के बाद भी जिंदा किया जा सके तब दफन की गई लाशों को निकाल कर उन्हें जिंदा किया जाएगा.

-200 डिग्री तापमान में लाश को जमाएगी कंपनी

अब आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितने रुपये खर्च होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने कस्टमर्स से 1 करोड़ से ज्यादा रुपये लाश को बर्फ में दफनाने के लिए चार्ज करेगी. लाश को लिक्विड नाइट्रोजन में -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में एक स्टील चैंबर के अंदर दफन किया जाएगा. शरीर को स्टील चैंबर में उल्टा डाला जाएगा यानी सिर नीचे और पैर ऊपर. ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे कहीं अगर चैंबर लीक हुआ तो ब्रेन के उसके बावजूद भी बचने के चांस बने रहेंगे.

600 लोगों के लिए अतिरिक्त जगह बनाएगी कंपनी

कंपनी के पास फिलहाल 40 जगह खाली हैं जिसमें से अधिकतर जगहें कंपनी के फाउंडर्स के लिए सुरक्षित रखी गई है. इन जगहों को प्रोजेक्ट की पहली स्टेज में भरा जाएगा जबकि आगे चलकर नए वेयरहाउस बनाए जाएंगे जिससे 600 अतिरिक्त जगह भी बनाई जाएंगी. कंपनी इस विचार को बढ़ावा देती है कि मृत्यु एक क्रमिक प्रक्रिया है और अगर किसी मृत शरीर को जल्दी जमा दिया जाए तो मौत को पलटा जा सकता है. आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को मेडिकल फील्ड में क्रायोनिक्स कहते हैं.

