ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर डांस वीडियो बनाने लगता था डॉक्टर, लोगों ने शिकायत कर सिखा दिया सबक!

जब से कोरोनावायरस ने दुनिया में पैर पसारा है तब से डॉक्टरों के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ गया है. जब कोरोना पीक पर था तब अस्पतालों में मरीज ज्यादा हो जाते थे और डॉक्टरों की मुश्किलें भी बढ़ जाती थीं. ऐसे में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और पॉजिटिव बने रहने के लिए कई डॉक्टर्स गाना गाकर या डांसकर के अपना मनोरंजन करते थे. सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोज वायरल (Doctors Dancing Viral Video) हुए हैं जिसमें चिकित्सक नाचते-गाते नजर आए हैं मगर एक डॉक्टर ऐसा है जो लंबे वक्त से ये काम कर रहा है पर हैरानी की बात ये है कि वो ऑपरेशन बीच में छोड़कर (Doctor Dance in between operation) भी नाच-गाना करने लगता है.

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के सर्जन (Australia Surgeon Dance During Surgery) डॉक्टर डैनियल लैंजर (Dr Daniel Lanzer) काफी चर्चा में हैं. वो इसलिए क्योंकि उनसे सर्जरी करने का अधिकार छीन लिया गया है. दरअसल, डैनियल सोशल मीडिया पर दो कारणों से काफी फेमस हैं. एक तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी करने के दौरान अपने वीडियोज शेयर करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे वो लोगों के मोटे शरीर को दुबला बना देते हैं. दूसरा ये कि वो सर्जरी के दौरान ही नाचने लगते हैं. इसके वीडियो वो टिकटॉक (Cosmetic Surgeon Dance Video) पर भी शेयर करते हैं और डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर उनके 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

सर्जरी के बीच में ही टिकटॉक वीडियो बनाने लगता था डॉक्टर

मगर अब वो किसी की सर्जरी नहीं कर पाएंगे. दरअसल, डॉक्टर के गैरजिम्मेदार रवैये ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है. लोगों ने शिकायत की है कि वो टिकटॉक पर फेमस होने के लिए ऑपरेशन को बीच में ही छोड़कर नाचने-गाने लगते हैं. सर्जरी में लेट होने से मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है. डॉक्टर को सबसे पहले टिकटॉक पर तब नोटिस किया जाने लगा जब वो सर्जरी के साथ डांस भी करता नजर आया. उस दौरान डैनियल के हजारों फॉलोअर्स बढ़ गए थे.

