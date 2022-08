बंजी जंपिंग कर रही महिला की हवा में टूटी रस्सी, मगरमच्छों से भरे पानी में गिरी! चौंका देगा ये वीडियो

कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एडवेंचर स्पोर्ट करना बहुत पसंद है. रॉक क्लाइबिंग, पैराग्लाइडिंग, सर्फिंग, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे कई खेल लोगों को बहुत पसंद आते हैं मगर इनमें खतरा भी काफी ज्यादा होता है. यूं तो इन खेलों को करते वक्त काफी सुरक्षा बरती जाती है मगर हादसे तो कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ भी हुआ जिसका वीडियो (Woman rope break doing bungee jumping video) सभी को चौंका रहा है. महिला बंजी जंपिंग करती दिख रही है मगर बीच रास्ते में ही उसकी रस्सी टूट जाती है.

‘विशियस वीडियोज’ नाम के ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो (Bungee Jumping rope break video) शेयर किया गया है जो आपको हैरान कर देगा. इस वीडियो में एक महिला की बंजी जंपिंग (Woman falls in water doing Bungee jumping) करते हुए रस्सी टूट जाती है. बंजी जंपिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है जिसमें लोगों को कमर या पैर पर रस्सी बांधकर ऊंची जगह से कुदाया जाता है. वो रस्सी के सहारे हवा में लटकते रहते हैं. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें महिला नीचे तो गिरी मगर बीच में ही उसकी रस्सी टूट गई. इसके बाद जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला है.

Gives me chills just watching 💀 pic.twitter.com/RgGVU9am8F

— Vicious Videos (@ViciousVideos) August 23, 2022