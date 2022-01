OMG: कभी कुछ नहीं भूलती ये महिला, लोग समझते हैं अनोखा वरदान मगर असल में है अभिशाप!

अच्छी याददाश्त (Good Memory of Woman) किसे नहीं पसंद है. कई बार लोग मिनटों पहले कोई चीज यहां-वहां रखकर भूल जाते हैं तो कई लोगों को अगले दिन भी ध्यान रहता है कि अन्होंने जरूरी सामान कहां रखा था. अच्छी मेमोरी को लिए लोग बादाम खाते हैं या फिर मेमोरी बढ़ाने के लिए कई गेम खेलते हैं. मगर आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मेमोरी (Woman Who Never Forgets Anything) बिना कोई खेल खेले या खास पकवान खाए ही बेहद तेज है. पर उसकी यही शक्ति उसके लिए अभिशाप बन जाती है.

ऑस्ट्रेलिया (Australian Woman Remembers Everyday of life) की रहने वाली महिला रेबेका शारॉक (Rebecca Sharrock) 31 साल की हैं, मगर उन्हें 18 साल की उम्र से अभी तक हर घटना याद है. आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोगों को बचपन में पढ़ा ‘क, ख, ग, घ’ भी याद रहता है. पर क्या आपको ये याद है कि 19 साल की उम्र में जन्म के अगले दिन आपने क्या किया था? क्या खाया था? कहां गए थे, या क्या कपड़े पहने थे? इतना कुछ याद रख पाना नामुमकिन है मगर रेबेका को वो सब याद है!

महिला को है विचित्र सिंड्रोम

दरअसल, रेबेका एक बेहद विचित्र सिंड्रोम, हाइपरथाइमेसिया (hyperthymesia Syndrome) से ग्रसित हैं. जिंदगी की बेहद छोटी-छोटी घटनाओं को याद रखने के सिंड्रोम को हायली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मैमोरी (Highly Superior Autobiographical Memory) यानी हाइपरथाइमेसिया का नाम दिया गया है. इस सिंड्रोम में लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़ी बेहद छोटी घटनाएं भी इस तरह याद रहती हैं जैसे वो पिछले ही दिन घटी हों. रेबेका को भी ऐसी ही बातें याद हैं. वो आसानी से बता सकती हैं कि साल 2007 में किसी महीने की 15 तारीख को क्या दिन रहा होगा. डेली मेल की साल 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस सिंड्रोम वाले सिर्फ 80 लोग ही हैं.

भूलने की कोशिश करती है महिला

रेबेका ने बताया कि साल जनवरी 2004 के बाद, अब तक की हर बात याद है. कई लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी मेमोरी होना किसी वरदान से कम नहीं है मगर रेबेका से पूछने पर वो कहती हैं कि ऐसी याददाश्त उनके लिए अभिशाप है. रेबेका के अनुसार उन्हें लोगों की कही हुई बातें और घटनाएं भी याद रहती हैं जिसके कारण वो सब कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है. इसलिए वो बातों को भूलना चाहती हैं मगर भूल (Australian Woman Who Cannot Forget) नहीं पातीं. रेबेका ने बताया कि उन्हें सोने के लिए शोर और जली लाइटों की जरूरत पड़ती है. क्योंकि शांति में उन्हें नींद नहीं आती और पुरानी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News