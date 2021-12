खेल के मैदान पर महिला खिलाड़ी ने अपनी गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज! Video देख आंखों में आ जाएंगे खुशी के आंसू

कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भावना प्रेम है और जिसे जीवन में ऐसा शख्स मिल गया जिसके प्रेम के सहारे वो जिंदगी बिता सकता है तो उससे खुशकिस्मत इंसान कोई भी नहीं हो सकता. जब लोगों को ऐसा साथी मिल जाता है तो उसे जीवनसाथी बनाने के लिए वो खास तरह से प्रपोज भी करते हैं. शायद आपने सोशल मीडिया पर प्रपोज करने के कई तरीके (Ways to Propose) देखें होंगे मगर इन दिनों जो क्यूट प्रपोजल वीडियो (Cute Proposal Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो सबसे अलग है. वीडियो में एक महिला खिलाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड (Woman Player Propose Girlfriend on Field) को खेल के मैदान पर प्रपोज करती नजर आ रही है.

ट्विटर अकाउंट @TSN_Sports द्वारा कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नजर आ रही महिला खिलाड़ी सारा रिऊ (Sara Riou) हैं जो ऑस्ट्रेलिया की सॉफ्टबॉल खेल की प्लेयर (Australian Softball Player Proposal) हैं. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जैसिनटा कोमांडे (Jacinta Comande) को फील्ड पर ही प्रपोज (Woman Propose Girlfriend viral video) किया है.

We weren’t ready for this. ❤️

(🎥: @jacintacomande / TikTok) pic.twitter.com/MbE7YBFQjM

— TSN (@TSN_Sports) December 7, 2021