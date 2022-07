VIDEO: समुद्र में स्विमिंग कर रही 68 साल की महिला पर शार्क ने किया हमला, खून से लाल हो गया पानी!

दुनिया में कई खतरनाक जीव रहते हैं मगर जब हमारा उनसे सामना होता है तब हमें पता चलता है कि वो किस हद तक इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आपने शार्क्स के बारे में तो सुना ही होगा मगर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि वो कितने खूंखार जीव हैं. हाल ही में एक महिला के साथ ऐसी घटना घटी जिसके बाद दुनिया को पता चल गया कि शार्क्स का ऐसा भी रौद्र रूप हो सकता है. मिस्र में एक महिला पर शार्क (Austrian woman died in Shark attack in Egypt) ने हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रियन मूल की एक 68 साल की महिला (68 year old woman killed by shark) अपने पति के साथ मिस्र में ही रहती थी. हाल ही में वो सहल हशीश (Sahl Hasheesh) नाम के बीच पर थी जो लाल सागर के तट पर है. महिला समुद्र में स्विमिंग कर रही थी जब उसपर एक शार्क ने हमला कर दिया. इसके बाद जो हुआ वो काफी भयानक दृश्य है.

A shark in Hurghada bit off a tourist’s arm and leg, the Russian Consulate General told RIA Novosti. The woman is in hospital, she, according to a source of the agency, a citizen of Austria. #SnakeIsland #Trending #TrendingNow #viral pic.twitter.com/JRCVdaNKy3

