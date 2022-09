मां के गाजर खाने से खिल उठता है गर्भ में मौजूद बच्चे का चेहरा! वैज्ञानिकों को शोध से पता चली चौंकाने वाली बात

छोटे बच्चों को हरी सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. जब आप भी छोटे रहे होंगे तो पालक, भिंडी, लौकी जैसी सब्जियों को देखकर ही नाक-भौं सिकोड़ने लगते होंगे मगर अब वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली बात का पता लगाया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. इंग्लैंड के साइंटिस्ट्स ने दावा किया है कि जन्म से पहले भी यानी गर्भ में मौजूद भ्रूण भी मां के गाजर (Fetuses smile for carrots) खाने से खिल उठता है जबकि हरी सब्जी (Fetus dislike green vegetable) से उसका चेहरा उतर जाता है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की डुरहैम यूनिवर्सिटी (Durham University study on fetus) के अनुसार फीटल और नियोनेटल रिसर्च लैब में एक शोध किया गया जो महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों पर था. इस शोध से पता चला कि बच्चे जन्म से पहले ही स्वाद और गंध (study on fetus taste and smell power) पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं. खाने में उनकी पसंद-नापसंद जन्म के पहले से ही विकसित हो जाती है.

सोशल मीडिया पर भी वैज्ञानिकों द्वारा किए इस शोध के खूब चर्चे हैं. (फोटो: @profblissett/Twitter)

100 महिलाओं पर किया गया शोध

बीते बुधवार को साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में जो रिपोर्ट छपी, उसके मुताबिक 100 महिलाओं पर शोध किया गया और 4डी अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए इसके बारे में पता चला. सभी महिलाएं 18 से 40 साल की थीं और 32 से 36 हफ्ते की गर्भवती थीं. इनमें से 35 महिलाओं को गहरे रंग वाली पत्ता गोभी से बनी कैप्सूल खिलाई गई जबकि 35 महिलाओं को गाजर से बनी कैप्सूल खिलाई गई. वहीं बाकी 30 महिलाओं को दोनों ही स्वाद वाली कैप्सूल नहीं दी गई.

गाजर के स्वाद से मुस्कुराने लगे बच्चे

महिलाओं को कहा गया था कि स्कैन वाले दिन वो गाजर या गहरे रंग वाली पत्ता गोभी ना खाएं और स्कैन से 1 घंटे पहले ना कुछ खाएं और ना ही पिएं. उन्हें कैप्सूल खिलाए जाने के 20 मिनट बाद जब स्कैन किया गया तो पता चला कि जिन महिलाओं ने गाजर वाली कैप्सूल खाई थी, उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई वहीं जिन महिलाओं ने पत्ता गोभी वाली कैप्सूल खाई थी, उनके बच्चों के चेहरे दुखी नजर आए.

भ्रूण में होती है स्वाद और गंध पहचानने की शक्ति

सीएनएन से बात करते हुए इस शोध की मुख्य शोधकर्ता बेज़ा उस्तुन ने कहा- “हमने ये शोध करने का फैसला इसलिए किया था जिससे हमें पता चल पाए कि भ्रूण में स्वाद और गंध को समझने की कितनी क्षमता होती है.” उन्होंने कहा कि ये स्टडी साफ बताती है कि गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में भ्रूण इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो मां के द्वारा खाए गाने से ट्रांसफर हुए टेस्ट को पहचान सकें.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news