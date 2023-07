Viral Video: पैर पर लगाई आइसक्रीम, फिर मुंह से चाटने लगा अंगूठा! बच्चे की घिनौनी हरकत भी जीत लेगी दिल

छोटे बच्चे बेहद मासूम होते हैं और उनके द्वारा की गई अजीब से अजीब हरकत भी दिल जीत लेती है. आपने बच्चों को गंदगी फैलाते, खाना बर्बाद करते और उसके साथ खिलवाड़ करते तो जरूर देखा होगा. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा (Baby eat icecream with foot video) ऐसा ही कुछ करता दिख रहा है. उसकी हरकत वैसे तो काफी घिनौनी है, पर दूसरों को इतनी पसंद आ रही है, कि लोग उसपर अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @its_jessi_grace पर हाल ही में एक वीडियो (Baby eating ice-cream with toe viral video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक छोटा बच्चा आइसक्रीम खाता नजर आ रहा है. पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया- “अच्छी बात ये है कि आज नेशनल आइसक्रीम डे है और बुरी बात ये है कि शायद अभी तक हम सब लोग गलत तरह से आइसक्रीम खाते हुए दिखाई पड़ते थे.” ये पोस्ट 16 जुलाई को ट्वीट किया गया है.

The good news is that it’s National Ice Cream Day!

The bad news is that… apparently, we’ve all been eating ice cream incorrectly pic.twitter.com/MLQpDm1LT8

