मस्ती करते दिखे हाथी के बच्चे, एक ने दूसरे को पानी में दिया धक्का! मजेदार वीडियो हुआ वायरल

जब भी लोग अपने दोस्तों या हमउम्र भाई बहनों के साथ वक्त गुजारते हैं तो खूब मस्ती होती है. प्रैंक, हंसी-मजाक, ढेरों बातें होना आम बात है. पर क्या आप जानते हैं कि जानवर भी अपने दोस्तों और भाई-बहनों के साथ एंजॉय करते हैं? हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा ही एक नजारा देखने को मिल रहा है. इस वीडियो (Baby elephants playing viral video) में दो हाथी आपस में खिलवाड़ कर रहे हैं और एक, दूसरे को पानी में ढकेल देता है.

ट्विटर अकाउंट @Animalbelngjerk पर अक्सर जानवरों से जुड़े मनोरंजक वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (baby elephant push another in water video) शेयर किया गया है जिसमें हाथी के दो बच्चे (baby elephants fun video) खेलते नजर आ रहे हैं. वीडियो किसी जू का लग रहा है जिसमें तालाब भी है और जमीन भी. हाथी बेहद समझदार जीव होते हैं, उनके अंदर भी इंसानों की तरह काफी इमोशन्स (emotional elephant video) होते हैं.

The cutest little jerk 😍 pic.twitter.com/fHAXjQ8u8d — Animals Being Jerks (@Animalbelngjerk) September 15, 2022



खिलवाड़ करते दिखे हाथी के बच्चे

इस वीडियो में दोनों बच्चे तालाब (elephant in zoo push another in water) के पास खड़े हैं. दोनों जमीन के कोने पर हैं. तभी एक हाथी ज्यादा कोने पर चला जाता है और दूसरा उससे पीछे हो जाता है. पीछे वाला मौका देखकर उसे ढकेल देता है और पानी में गिरा देता है. पानी में गिरने के बाद हाथी का बच्चा सूंड उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता दिख रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि पानी में गिरने के बाद हाथी बदला जरूर लेगा, वो पानी में से उसी तरह बाहर निकलते दिख रहा है. एक ने कहा कि वीडियो में नजर आ रहे दोनों हाथी बेहद क्यूट (cute elephant video) हैं. एक ने कहा कि हाथी का बच्चा इतना बड़ा लग रहा है कि उसे देखकर बच्चा कहना गलत है, वो पूरा बड़ा हाथी ही लग रहा है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news