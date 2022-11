इंसानों के कंधे पर चढ़कर जैगुआर ने की तैरने की प्रैक्टिस, जानवर के बच्चे का स्विमिंग करते वीडियो वायरल

दुनिया में कई जीव ऐसे होते हैं जो भले ही पानी में रहने वाले ना हों, पर उनके अंदर तैरने की कला कमाल की होती है. इनमें बहुत सी जंगली बिल्लियों की प्रजाति के जीव होते हैं. ऐसा ही एक जीव है जैगुआर (Jaguar swimming video), जिसके नाम पर एक कार भी है. जैगुआर, तेंदुए और चीते जैसी बड़ी बिल्लियां होती हैं. जो तैरने में माहिर होती हैं मगर इन दिनों एक जैगुआर के बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पानी में तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है. हैरानी ये है कि इंसान उसे तैरना सिखा रहा है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (Jaguar swimming practice viral video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक जैगुआर तैरने की प्रैक्टिस करता दिख रहा है. जैगुआर की छलांग काफी लंबी होती है. ये जानवर बेहद अच्छे तैराक भी होते हैं. यूं तो जैगुआर भी चीते और तेंदुए जैसे दिखते हैं पर इस वीडियो में जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल काला है.

