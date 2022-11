मां के पाउच में घुसने की कोशिश करने लगा कंगारू का बच्चा, क्यूट वीडियो देख आ जाएगी चेहरे पर मुस्कान!

बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, मां उसे प्यार करना नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो इंसान की मां हो या जानवर की. आपने अक्सर देखा होगा कि इंसानों की ही तरह जानवर भी अपने बच्चों के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं और उनका साथ देते हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मादा कंगारू अपने बच्चे को पाउच (Baby kangaroo gets inside pouch video) में घुसाती दिख रही है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक मादा कंगारू अपने बच्चे (baby kangaroo in pouch video) को प्यार जताती दिख रही है. कंगारू (Why kangaroos why pouch) अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे पाउच में रख लेता है जहां वो अगले कुछ महीनों के लिए रहता है. यहां उसे जरूरी पोषण के साथ गर्माहट भी मिलती है जिससे वो जल्दी बड़ा होता है. पर कुछ महीनों बाद जब वो एक सीमा तक बड़े हो जाते हैं तो पाउच में से बाहर निकल आते हैं.

Baby kangaroo entering its mother’s pouchpic.twitter.com/KSNOpSC4fB — Fascinating (@fasc1nate) November 8, 2022



पाउच के अंदर घुसता दिखा कंगारू

पर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें तो अलग नजारा ही देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में एक बड़ा कंगारू मां के पाउच में घुसने की कोशिश कर रहा है पर वो इतना भी छोटा नहीं है कि उसे पाउच में रहना पड़े. बच्चा 2 बार पाउच के अंदर घुसने की कोशिश करता है मगर लड़खड़ाकर गिर जाता है. पर तीसरी बार में वो सफल होकर पाउच के अंदर चला जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि बच्चे को अभी तक समझ नहीं आया कि अब वक्त आ गया है कि वो बाहर निकले. एक ने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे इंसानों में मां को 5 साल के बच्चे को गोद में उठाए-उठाए घर के लिए शॉपिंग करना पड़ता है. एक ने कहा कि कंगारू के बच्चे के लिए ये पाउच नहीं, उसका काउच है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news