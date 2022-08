पेड़ की डाली पर लटकता दिखा तेंदुए का बच्चा, जिम की तरह जंगल में कसरत करता आया नजर, देखें वीडियो

बच्चे चाहे इंसान के हों या जानवर के, उनके अंदर बचपना एक जैसा ही होता है. आपने अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा होगा कि जानवरों के बच्चे जंगल में मस्ती करते नजर आते हैं. कई बार साथ में तो कभी-कभी अकेले भी उनकी मस्ती चलती रहती है. इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक तेंदुए का बच्चा पेड़ की डाल (Leopard cub playing in jungle video) पर चढ़कर जिम की तरह पुल अप करता नजर आ रहा है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट पर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट करते हैं जो जानवरों से जुड़े होते हैं. मगर हाल ही में उन्होंने जो वीडियो (Animal videos) पोस्ट किया है वो काफी मजेदार और क्यूट है. इस वीडियो में एक तेंदुए (baby leopard pull up in jungle video) का बच्चा पेड़ की डाल पर लटकता नजर आ रहा है.

Pull up exercise early in life to strengthen the body for the tougher life ahead😊😊 pic.twitter.com/JOA7hom7Kt

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 11, 2022