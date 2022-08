झूले पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आया पांडा, बच्चों की तरह करने लगा खिलवाड़! वायरल हो रहा वीडियो

बच्चे चाहे इंसान के हों या जानवर के, उनके अंदर चंचलता एक बराबर ही होती है. आपने अक्सर जानवरों के बच्चों को खेल-कूद करते देखा होगा. कभी ऊंचाई से कूदते तो कभी कोई और खिलवाड़ करते. मगर एक बात तो आप जरूर मानेंगे कि सारे ही जानवरों में से सबसे ज्यादा चंचलता पांडा के अंदर होती है. आपने सोशल मीडिया पर पांडा की मस्ती के कई वीडियोज (Cute Panda videos) देखे होंगे. मगर इन दिनों जो वीडियो वायरल (Panda viral video) हो रहा है वो सबसे अलग है क्योंकि इसमें एक पांडा का बच्चा झूले (Baby panda trying to climp hammock) पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (cute panda video) शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. इस वीडियो में एक छोटा पांडा है जो इंसानी बच्चों की तरह एक झूले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है.

Baby panda trying to get on a hammock.. 😂 pic.twitter.com/t8E2CD8lOq

— Buitengebieden (@buitengebieden) August 20, 2022